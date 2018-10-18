В Киеве декоммунизировали Жукова: будет улица Кубанской Украины

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Кубанский казачий хор поет много украинских песен и часто гастролировал в Украине

Киевский городской совет в пределах декоммунизации переименовал улицу Маршала Жукова в "Кубанской Украины".

"Новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани", - говорится в объяснении решения горсовета.

Решение еще должен подписать мэр Виталий Кличко.

Новое название отдает дань памяти о казацкой Кубанской Республике времен революции 1918-1920 годов, которая на федеративных началах стремилась к объединению с Украинской Народной Республикой.

Территория Кубани принадлежит Российской Федерации.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Георгий Жуков

Георгий Жуков - известный советский генерал, маршал Советского Союза, один из самых известных советских полководцев времен Второй мировой войны.

Однако топонимы, которые названы в его честь, подпадают под действие закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Как указывал Институт национальной памяти, Георгий Жуков подпадает под действие закона из-за того, что он "причастен к установлению советской власти вооруженным путем, занимал руководящие должности в коммунистической партии и в высших органах власти и управления" - был министром обороны и членом ЦК КПСС.

Также в Институте нацпамяти напомнили, что Жуков в 1920-1921 годах участвовал в подавлении крестьянского восстания в Тамбовской области, в годы Второй мировой войны в 1943 году обрек на уничтожение сотни тысяч украинцев - так называемых "черносвиточников" - наспех мобилизованных на освобожденных территориях Украины мужчин.

Улица Маршала Жукова находится в Деснянском районе Киева.

В Киевсовете указывают, что в 2017 году были проведены общественные слушания о переименовании.

Копірайт зображення Wikipedia.org Image caption Население Кубани - это в основном переселенцы с исторических украинских земель

Киевсовет напомнил, что Кубанская Народная Республика - казацкое государственное образование на Кубани, которое просуществовало в 1918-1920 годах один год и 9 месяцев.

В аргументации решения Киевсовета напоминают, что 20 января 1918 года Законодательный Совет Самостоятельной Кубанской Народной Республики принял резолюцию о приобщении Кубани на федеративных началах к Украинской Народной Республике, но из-за агрессии Советской России это объединение не состоялось.

Согласно переписям населения 1897 и 1926 годов в этом регионе большинство населения составляли этнические украинцы.

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