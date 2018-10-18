Самоуничтожение картины Бэнкси прошло не по плану: что же должно было произойти?
Картина "Девочка с воздушным шаром" культового британского уличного художника Бэнкси должна была уничтожиться полностью, а не частично. Об этом на своем официальном сайте заявил сам художник.
Автор пояснил, что на тестовых испытаниях механизм несколько раз срабатывал, но в самый ответственный момент сломался.
Также Бэнкси показал устройство шредера и то, как он был активирован на аукционе.
- Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby’s
- Покупательница порезанной картины Бэнкси не отменит сделку
Картина "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась после того, как была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне больше чем за 1 млн фунтов.
Покупательница не отказалась от приобретения и оставила сделку в силе.