Самоуничтожение картины Бэнкси прошло не по плану: что же должно было произойти?

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Картина "Девочка с воздушным шаром" культового британского уличного художника Бэнкси должна была уничтожиться полностью, а не частично. Об этом на своем официальном сайте заявил сам художник.

Автор пояснил, что на тестовых испытаниях механизм несколько раз срабатывал, но в самый ответственный момент сломался.

Также Бэнкси показал устройство шредера и то, как он был активирован на аукционе.

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Картина "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась после того, как была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне больше чем за 1 млн фунтов.

Покупательница не отказалась от приобретения и оставила сделку в силе.

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