В Японии неожиданно зацвела сакура

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В октябре в Японии снова зацвела сакура. Эксперты говорят, что этому явлению могла способствовать серия тайфунов.

Обычно розовые и белые цветы радуют глаз в весенние месяцы. Чтобы увидеть это явление, в Японию съезжаются туристы со всего мира.

Однако в октябре уже более 300 человек сообщили о цветении сакуры, отчитывается метеорологическая компания Weathernews.

"Это случалось и в прошлом, но я не помню, чтобы было нечто подобного масштаба", - заявил представитель Японской цветочной ассоциации Хироюки Вада, сообщает местная телерадиовещательная корпорация NHK.

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По его словам, листья этого дерева выделяют гормон, который останавливает развитие цветочных почек.

Но сильные тайфуны в этом году привели к тому, что деревья потеряли свои листья - это, возможно, и является объяснением неожиданного цветения.

Он также добавил, что теплые температуры могут ввести в заблуждение растения.

Почки, которые сейчас расцвели, могут не зацвести в следующем году. Однако, по словам г-на Вады, это будет иметь "минимальное" влияние на сезон сакуры следующего года.

В этом году Япония пострадала от серии тайфунов, включая тайфун "Джеб" - сильнейший за четверть века шторм в Японии. Тогда от него погибло по меньшей мере десять человек и произошли серьезные разрушения.

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