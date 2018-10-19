Почему Кира Найтли запретила дочери смотреть "Золушку"

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Кира Найтли рассказала, что запретила своей трехлетней дочери смотреть некоторые фильмы Disney из-за изображенных в них женских образов.

В частности, речь идет о мультфильмах "Золушка" и "Русалочка".

По ее словам, "Золушка" 1950-х годов "ждет, пока богатый принц ее спасет". "Не нужно этого делать! Это же очевидно!", - считает актриса.

Что касается "Русалочки", то Найтли подчеркнула: "Я думаю, песни там прекрасные, но не стоит жертвовать своим голосом ради мужчины".

При этом голливудская звезда признала, что ей трудно даются такие решения, ведь эти мультфильмы очень хорошие.

Копірайт зображення Moviestore/REX/Shutterstock Image caption Кира Найтли сыграла Элизабет Свон в "Пиратах Карибского моря"

Найтли, сыгравшая одну из главных ролей в другой картине Disney "Пираты Карибского моря", сообщила, что не все мультфильмы у нее дома запрещены.

Среди хороших, по мнению актрисы, - "В поисках Дори" и "Ваян".

Актриса Кристен Белл, сыгравшая главную роль в "Ледяном сердце", также погрузилась в дискуссию о фильмах Disney и феминизме.

Image caption Кристен Белл жалуется на "Белоснежку"

Она рассказала журналу Parenting Magazine, что "Белоснежка" шлет детям ложные посылы.

По мнению актрисы, странным является тот факт, что Белоснежка не поинтересовалась у старой ведьмы, почему она должна съесть это яблоко. "Или где она (ведьма) получила это яблоко?", - добавляет Белл.

В разговоре со своими детьми кинозвезда спрашивает: "Ты не считаешь странным тот факт, что принц целует Белоснежку без ее разрешения?

Ведь ты не можешь целовать кого-то, когда он спит!".

Недавно герои Disney появились в новом трейлере к мультфильму Wreck-It Ralph 2, который выйдет в ноябре. Там есть Белоснежка, Рапунцель и другие женские персонажи, характер которых несколько изменен.

Это уже осовремененные мультфильмы, которые отходят от стереотипов и имеют сильные женские персонажи.

Поэтому вполне возможно, что Кира Найтли и Кристен Белл найдут фильм, который будет соответствовать их феминистическим взглядам.

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