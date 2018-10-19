Безопасны ли бэби-боксы? Эксперты сомневаются

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Бэби-боксы рекламируют как безопасную альтернативу обычным детским кроваткам, коляскам и плетеным колыбелькам, несмотря на то, что до сих пор нет доказательств, что эти коробки безопасны для младенцев.

Молодым мамам в Шотландии и некоторых регионах Англии выдают картонные коробки с одеждой и одеяльце для новорожденных. Сами коробки можно использовать как кроватки.

Королевский Колледж Акушерства хочет ввести эту схему по всей Великобритании, ведь по их мнению, она дает шанс на "равноправное начало жизни".

Однако эксперты обеспокоены тем, насколько безопасно малышам спать в этих коробках.

В письме к BMJ профессор Питер Блэр вместе с коллегами заявляет о том, что картонные коробки можно использовать как кроватки временно и только при крайней необходимости, если нет другого выбора.

Коробки вместе с матрасами выдают каждой будущей маме в Финляндии с 1930-х годов.

В Королевском колледже говорят, что благодаря этим коробкам можно уменьшить количество случаев, возникающих когда дети спят на таких опасных для них поверхностях, как диван или софа.

Также благодаря коробкам, у них будет меньше шансов оказаться в одной постели с родителями, которые курят, употребляют алкоголь или наркотики.

Особенно полезными такие боксы считаются для детей, родившихся в неблагополучных семьях.

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Однако, отмечают ученые, им не хватает доказательств того, насколько боксы подходят для того, чтобы в них спать.

Ученые предупреждают, что родителям труднее увидеть младенца, когда он спит в коробке, чем когда он спит в кроватке, колыбели или коляске.

Коробки могут быть легковоспламеняющимися и не защитят младенца, к примеру, от домашних животных.

Также бэби-боксы малы для деток, которым уже больше трех месяцев, и могут не прослужить долго, после того как загрязнятся или намокнут.

"Не спускайте глаз с младенца"

Профессор Блэр из Университета Бристоля рассказал BBC: "Последние 25 лет мы поощряем родителей поддерживать тесный контакт с детьми. Выкиньте из головы идею о том, что ребенок может спать в отдельной комнате".

"Ребенок должен спать в одной комнате с родителями. Его кроватка должна стоять рядом с родительской кроватью. Если ребенок хочет поспать в течение дня, вместе с ним в комнате должен находиться кто-то из родителей".

Профессор Блэр считает, что родителям труднее следить за своими детьми, когда они лежат в коробках.

Эксперты также утверждают, что нет никаких доказательств того, что именно из-за коробки количество детских смертей в кроватках (синдром внезапной детской смерти или СВДС) в Финляндии стало самым низким в ​​мире.

Они говорят, что показатели СВДС в соседних Швеции и Дании также низкие, однако там бэби-боксы не выдают.

"Лучшее начало жизни"

Королевский колледж педиатрии и детского здоровья заявил: "Доказательства об эффективности бэби-боксов все еще обсуждают. Однако мы знаем, что они обеспечивают всех родителей необходимым набором вещей, чтобы дать новорожденному малышу лучший старт в жизни".

Как уменьшить риск СВДС:

В течение первых шести месяцев жизни укладывайте младенца спать на спине в кроватке и в той же самой комнате, где спите сами.

Не курите во время беременности и периода грудного вскармливания и не позволяйте другим курить в комнате, где находится ребенок.

Не кладите ребенка к себе в постель, если вы употребляли алкоголь, наркотики или курили.

Не спите с младенцем на диване или в кресле.

Следите, чтобы ребенку не было слишком жарко или слишком холодно.

Не укрывайте ребенка с головой. Одеяло должно быть натянуто не выше плеч младенца.

Укладывайте ребенка в положении "ножка к ножке", чтобы ступни были в самом низу кроватки или колыбели.

Источник: сайт NHS

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