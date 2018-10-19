Что везут украинцы с Юношеской Олимпиады в Аргентине?

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В Аргентине завершились III летние Юношеские Олимпийские игры. Украинская сборная возвращается с 23 медалями - семью золотыми, восемью серебряными и восемью бронзовыми.

Золотые медали украинцы завоевали в фехтовании, спортивной гимнастике, академической гребле и легкой атлетике.

С успешным выступлением на соревнованиях спортсменов уже поздравил премьер Владимир Гройсман.

Игры открылись 6 октября во Буэнос-Айресе.

На III Юношеских Олимпийских играх Украину представляли 55 спортсменов в 22 видах спорта.

Летние юношеские Олимпийские игры - это международные мультиспортивные соревнования для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Решение об их учреждении было принято Международным олимпийским комитетом на 119-й сессии в Гватемале в 2007 году.

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