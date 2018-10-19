130 лет вне закона: Саграда Фамилия выплатит компенсацию городу

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Самая известная туристическая достопримечательность Испании - Храм искупления Святого Семейства, более известный как Саграда Фамилия - согласился выплатить городской власти 41 млн долларов. Выплаты в бюджет поступят через 130 лет после того, как церковь начали строить без всякого разрешения от властей города.

Необычная церковь, которую спроектировал архитектор Антонио Гауди, принадлежит ко всемирному наследию ЮНЕСКО. Ее строительство все еще не завершено.

Работы на строительной площадке начались в 1882 году.

Мэр Барселоны назвала соглашение между Храмом и городом историческим.

Саграда Фамилия будет выплачивать деньги в течение десяти лет. На них планируют улучшить доступ общественного транспорта к памятнику, а также - отремонтировать район вокруг церкви.

В ответ город легализует статус Саграда Фамилия уже в начале следующего года, заявила мэр Ада Колау.

Ежегодно Храм Святого Семейства посещают 4,5 млн туристов. Еще 20 млн приезжают в район Барселоны, чтобы посмотреть на базилику снаружи.

Строительство основного каркаса здания планируется завершить в 2026 году - к столетию со дня смерти великого Гауди.

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