Финна посадили за травлю журналистки, писавшей о российских троллях

Копірайт зображення JESSIKKA ARO Image caption После того, как Джессика Аро стала расследовать существование пророссийских Twitter-аккаунтов, тролли начали против нее агрессивную кампанию онлайн и в реальной жизни

Финский суд приговорил к 22 месяцам лишения свободы основателя и главного редактора пророссийского вебсайта MV-Lehti Илью Яницкина за клевету и неосторожность.

Суд заявил, что онлайн-издание публиковало оскорбительный контент о журналистке-расследовательнице Джессике Аро.

Илье Яницкину и двум другим журналистам сайта также приказали выплатить 136 тысячи евро компенсации.

Против г-жи Аро развернули агрессивную кампанию после того, как она начала заниматься расследованием российской пропаганды в интернете.

MV-Lehti - пророссийское издание правого толка, известное своими антииммигрантскими и евроскептическими взглядами.

Потерпевшими по делу также были студентка-активистка, которая начала кампанию против фирм, размещавших рекламу на сайте MV-Lehti, и мужчина, который занимался вопросами беженцев. Они также получали угрозы и стали объектами издевательств в сети, сообщает YLE.

Суть дела

Джессика Аро - журналистка финской национальной телекомпании YLE. В 2014 году она начала расследовать существование пророссийских "фабрик троллей". Издание MV-Lehti публиковало о ней унизительные статьи - например, в одной из них ее назвали наркоманкой.

Г-жа Аро получала угрозы, над ней издевались в YouTube и делали ее объектом оскорбительных мемов. Личные данные журналистки, в частности адрес, сведения из медицинских справок, контактную информацию и места пребывания выложили в интернете.

Вернувшись в Финляндию после отпуска в Таиланде, она обнаружила, что в сеть выложили фотографии, как она танцевала в клубе, которые сопровождали оскорбительные комментарии.

"Я надеялась, что это может закончиться, но становилось все хуже и хуже, - рассказала Аро Deutsche Welle.- Даже мои собственные друзья начали лайкать и комментировать эти гнусные посты обо мне".

Сайт HBL сообщает, что журналист-расследователь Йохан Бекман из MV-Lehti неоднократно угрожал г-же Аро. Бекмана также приговорили к одному году лишения свободы условно за грубую неосторожность.

Суд постановил, что троллингу способствовало распространение негативной информации о Джессике Аро, сообщает финская телекомпания YLE.

Что расследовала журналистка?

В 2014 году Аро заметила ряд фейковых аккаунтов, распространявших пропаганду в соцсетях - в Facebook, Vkontakte и Twitter. Она решила расследовать, какое влияние это имело на финских пользователей.

Журналистка стала находить доказательства существования пропагандистской машины, санкционированной государством, продвигала прокремлевские послания с помощью ботов в Twitter.

Skip Twitter post by @JessikkaAro We shot this 2-minute video at the Russian troll factory early 2015 with @Mikareport . The employees were effectively silenced, but this one did reveal quite a lot - about the level of secrecy of the factory. Turn on English subs: https://t.co/SB2M1UL4Po — Jessikka Aro (@JessikkaAro) 20 февраля 2018 г.

"Мы сняли двухминутное видео на русской "фабрике троллей "в начале 2015 года с @Mikareport. Сотрудников успешно заставляли молчать, но этот рассказал нам довольно много об уровне секретности фабрики", - писала г-жа Аро в одном из своих твитов о своем расследовании.

Российское правительство последовательно отрицает использование ботов или онлайн-инструментов с целью вмешательства в дела западных стран.

За свою работу Джессика Аро получила финскую премию в области журналистики в марте 2016 года.

Илья Яницкин отрицает любые связи с Россией. Йохан Бекман часто появляется в российских СМИ и является известным сторонником российского президента Владимира Путина, сообщала New York Times.

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