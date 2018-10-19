Что босые принц Гарри и Меган Маркл делали в Австралии?
Принц Гарри и Меган Маркл сняли обувь и пошли босиком по пляжу Боди-Бич в Австралии.
Они продолжают свой тур по Австралии и Новой Зеландии, в рамках которого встретились с группой серфингистов OneWave.
Когда молодожены появились на пляже в 8:30 по местному времени, их встретили аплодисментами и возгласами.
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На пляже Гарри и Меган встречали основатели OneWave Грант Требилко и Сэм Шумахер: первый - в цветастом костюме, второй - в золотистых штанах с радужными подтяжками.
Чтобы не выделяться среди присутствующих, Гарри надел цветочное ожерелье в тон голубой рубашке, а Меган дали розовое.
Герцогиня на сей раз выбрала полосатую одежду австралийского дизайнера Мартина Гранта.
Оба сначала прошлись босиком по пляжу, а потом сели в круг на песке, чтобы пообщаться с членами OneWave.
Во время этой прогулки пара получила подарки, среди которых - большой плюшевый мишка, спасательная куртка и вязанку моркови.
"Боже, как любезно, мы имеем немного овощей", - сказала Меган Гарри, который в свою очередь ответил: "Фантастика!".
После этого принц Гарри поднялся на Харбор-Бридж в Сиднее вместе с участниками Invictus Games.