Что босые принц Гарри и Меган Маркл делали в Австралии?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принц Гарри и Меган Маркл прибыли на Боди-Бич в Австралии

Принц Гарри и Меган Маркл сняли обувь и пошли босиком по пляжу Боди-Бич в Австралии.

Они продолжают свой тур по Австралии и Новой Зеландии, в рамках которого встретились с группой серфингистов OneWave.

Когда молодожены появились на пляже в 8:30 по местному времени, их встретили аплодисментами и возгласами.

На пляже Гарри и Меган встречали основатели OneWave Грант Требилко и Сэм Шумахер: первый - в цветастом костюме, второй - в золотистых штанах с радужными подтяжками.

Копірайт зображення Reuters

Чтобы не выделяться среди присутствующих, Гарри надел цветочное ожерелье в тон голубой рубашке, а Меган дали розовое.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Они сидели прямо на песке и общались

Герцогиня на сей раз выбрала полосатую одежду австралийского дизайнера Мартина Гранта.

Оба сначала прошлись босиком по пляжу, а потом сели в круг на песке, чтобы пообщаться с членами OneWave.

Во время этой прогулки пара получила подарки, среди которых - большой плюшевый мишка, спасательная куртка и вязанку моркови.

"Боже, как любезно, мы имеем немного овощей", - сказала Меган Гарри, который в свою очередь ответил: "Фантастика!".

Копірайт зображення Reuters

После этого принц Гарри поднялся на Харбор-Бридж в Сиднее вместе с участниками Invictus Games.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram