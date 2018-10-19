Константинополь ответил на разрыв с РПЦ по-христиански
Вселенский патриархат не будет разрывать отношений с Русской православной церковью.
Об этом говорится в обращении к пастве экзархата русских приходов в Западной Европе, которая подчиняется Вселенскому патриархату.
"Извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - говорится в заявлении.
Источник ВВС News Украина во Вселенском патриархате подтвердил, что Константинополь отношений с РПЦ не разрывал.
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Прихожане РПЦ, согласно сообщению экзархата, могут свободно участвовать в литургической жизни и церковных таинствах в приходах Вселенского патриархата.
Решение РПЦ
14 октября РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константиноопольским патриархатом после того, как Синод в Стамбуле лишил юридической силы указ о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал непризнанных лидеров православных церквей в Украине.
Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений.
Такой шаг - высшая мера институциональных церковных санкций.
Все решения Константинополя, по мнению РПЦ, - незаконны и "канонически ничтожны".