Цены на газ для населения вырастут на четверть

Копірайт зображення UNIAN

Во время заседания правительства премьер Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября этого года цены на газ для населения вырастут на 23,5%.

Такое решение пришлось принять из-за обязательств перед Международным валютным фондом.

"Более года мы вели переговоры с МВФ, чтобы снять с повестки дня вопрос повышения цен на газ для населения. Но, как мы все понимаем, не все в наших силах", - пояснил Гройсман.

Он добавил, что, переговоры с МВФ начинались с цифры в 60%: "Но мы нашли другой подход, цены на газ с 1 ноября вырастут только на 23,5%".

"Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно", - сказал Гройсман.

До сегодняшнего времени тариф на газ для населения регулировало постановление правительства, в котором зафиксирована цена 6958 грн гривен за тысячу кубов. Ее приняли еще в марте 2017 года.

Постановлением предусматривалось, что уже с осени 2017 года будет установлена ​​новая цена на газ для населения, однако летом прошлого года правительство заявило, что оснований для повышения нет.

После этого правительство продлевало действие постановления.

Повышение тарифов на газ для населения - ключевое условие для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и предоставления Украине очередного транша.

В начале сентября - во время работы в Киеве миссии МВФ - представители правительства заявляли о достижении "принципиальных договоренностей" по повышению тарифов, хотя и говорили об этом, как о вынужденном шаге.

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб тогда прогнозировал, что цены на газ вырастут на 25% в этом году, и еще на 15% - в следующем.

Возобновление сотрудничества с МВФ в Нацбанке называют ключевым условием сохранения финансовой стабильности в стране, которая вошла в период пиковых выплат по внешнему долгу.

Пока расчеты производятся преимущественно за счет валютных резервов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram