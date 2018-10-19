Цены на газ для населения вырастут на четверть
Во время заседания правительства премьер Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября этого года цены на газ для населения вырастут на 23,5%.
Такое решение пришлось принять из-за обязательств перед Международным валютным фондом.
"Более года мы вели переговоры с МВФ, чтобы снять с повестки дня вопрос повышения цен на газ для населения. Но, как мы все понимаем, не все в наших силах", - пояснил Гройсман.
Он добавил, что, переговоры с МВФ начинались с цифры в 60%: "Но мы нашли другой подход, цены на газ с 1 ноября вырастут только на 23,5%".
"Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно", - сказал Гройсман.
До сегодняшнего времени тариф на газ для населения регулировало постановление правительства, в котором зафиксирована цена 6958 грн гривен за тысячу кубов. Ее приняли еще в марте 2017 года.
Постановлением предусматривалось, что уже с осени 2017 года будет установлена новая цена на газ для населения, однако летом прошлого года правительство заявило, что оснований для повышения нет.
После этого правительство продлевало действие постановления.
Повышение тарифов на газ для населения - ключевое условие для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и предоставления Украине очередного транша.
В начале сентября - во время работы в Киеве миссии МВФ - представители правительства заявляли о достижении "принципиальных договоренностей" по повышению тарифов, хотя и говорили об этом, как о вынужденном шаге.
Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб тогда прогнозировал, что цены на газ вырастут на 25% в этом году, и еще на 15% - в следующем.
Возобновление сотрудничества с МВФ в Нацбанке называют ключевым условием сохранения финансовой стабильности в стране, которая вошла в период пиковых выплат по внешнему долгу.
Пока расчеты производятся преимущественно за счет валютных резервов.