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Нидерланды выдали первый гендерно-нейтральный паспорт.

57-летняя Леонн Зеегерс родилась биологическим мужчиной, который в 2001 году прошел операцию по смене пола. Зеегерс теперь считает себя интерсексуалом.

Теперь у Зеегерс получилось через суд добиться выдачи паспорта с гендерным обозначением "Х" вместо мужского "М" или женского "V".

Суд постановил, что отказ в регистрации человека гендерно-нейтральным - нарушает "право на частную жизнь, самоопределение и автономию личности".

Несмотря на решение суда, законодательство Нидерладов не изменилось и получить такой паспорт, как у Зеегерс, можно будет только по решению суда.

Как сообщает корреспондент ВВС Анна Холлиган из Гааги, около 4% граждан Нидерландов не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

В нескольких странах уже можно получить гендерно-нейтральные паспорта. Это Аргентина, Австралия, Канада, Дания, Германия, Индия, Мальта, Непал, Новая Зеландия и Пакистан.

Наш корреспондент сообщает, что дело Зеегерс оживило борьбу ЛГБТ-активистов Нидерландов за изменение законодательства с тем, чтобы разрешить кому угодно идентифицировать себя как человека третьего пола.

В Великобритании все обладатели паспортов должны выбрать мужской или женский пол.

В июне Высокий суд Лондона отклонил иск о том, чтобы добавить третью опцию для выбора.

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