Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by: что это означает?

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Международный валютный фонд и Украина согласовали новую 14-месячную программу поддержки экономической политики в режиме ожидания (SBA).

Эта программа заменит программу расширенного финансирования (EFF), согласованную в марте 2015 года, срок действия которой истекает в марте 2019 года.

"Новая программа stand-by с запрашиваемым доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $ 3,9 млрд) станет основой для экономической политики властей в 2019 году", - говорится в заявлении МВФ, которое было опубликовано в пятницу вечером.

Соглашение еще должно утвердить руководство фонда и его совет директоров.

Заседание совета, как ожидается, состоится в этом году после того, как Верховная Рада примет госбюджет на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.

В МВФ напоминают, что одним из условий договоренностей также было повышение тарифов на газ и отопление до рыночных с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.

Именно в пятницу правительство согласовало повышение цен на газ для населения, как того и требовал фонд.

Почему это важно?

Новая программа stand-by с МВФ открывает Украине путь для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и предоставления Украине очередного транша финансовой помощи.

Возобновление сотрудничества с МВФ в Нацбанке называют ключевым условием сохранения финансовой стабильности в стране, которая вошла в период пиковых выплат по внешнему долгу.

Пока расчеты производятся преимущественно за счет валютных резервов.

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