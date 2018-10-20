Копірайт зображення GETTY/REUTERS Image caption Протесты против компромиссного названия страны прошли ранее в этом году и в Македонии, и в Греции

Парламент Македонии выступил за переименование страны. За инициативу проголосовали 80 из 120 членов парламента.

Отмечается, что парламенту предстоит провести еще серию голосований для завершения данного процесса.

Если инициативу поддержит президент республики, она сменит название на Северную Македонию.

По завершению процедуры переименования ее должна одобрить греческая сторона.

В июне Греция и Македония достигли договоренности, положившей конец многолетнему спору о названии балканской страны.

Дело в том, что одна из греческих областей также называется Македонией. По этой причине в 2008 году Греция заблокировала вступление Македонии в НАТО, а также блокировала вступление своего соседа в Евросоюз.

Вместе с тем невзирая на протесты Греции в 1993 году Республика Македония стала 181-м членом ООН под названием "Бывшая югославская республика Македония" (БЮРМ).

Ранее стало известно, что референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся из-за низкой явки. Однако премьер-министр Македонии Зоран Заев пообещал провести голосование в правительстве по вопросу изменения названия страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Македонцы утверждают, что Александр Македонский был именно македонцем

Если изменения в Конституцию страны наконец будут приняты, Македония получит шанс реализовать свои амбиции.

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