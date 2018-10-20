В ДТП под Киевом погибла украинская актриса

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Под Киевом произошло смертельное ДТП. Столкнулись автобус с украинскими актерами и грузовик.

В автобусе на момент аварии находилось 14 пассажиров.

Погибла актриса юмористического проекта "Дизель-шоу" Марина Поплавская. Информацию о гибели актрисы подтвердили на странице "Дизель Шоу" в Facebook, а также на канале ICTV, на котором выходила телеверсия проекта.

Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, сообщили в полиции.

Среди пострадавших - два актера "Дизель Шоу", они были госпитализированы без угроз для жизни, сообщили представители "Дизель Шоу".

Авария произошла около 6:00 утра в субботу, 20 октября, на трассе Киев-Чоп возле села Мила.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем MAZ.

Водитель автобуса задержан, ведется следствие, сообщает полиция.

Марина Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград, много лет работала учительницей украинского языка и литературы в Житомире.

Ее признавали лучшим педагогом города, отмечают на странице Житомирского городского совете в Facebook.

"Также она играла в КВН, чемпионка Украины, победительница нескольких престижных фестивалей в Юрмале, постоянный участник жюри всеукраинских фестивалей", - отметили на странице городского совета.

Известность пришла к ней благодаря участию в КВН - в команда "Девчонки из Житомира".

Марина Поплавская была одной из ведущих актрис юмористического проекта "Дизель Шоу", который выходит на украинском телеканале ICTV с 2015 года.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования в связи с гибелью актрисы.

"Страшная потеря ... Замечательный человек ... прекрасная актриса ... R.I.P ... Марина Поплавская ... # ДизельШоу, держитесь ...", - написал в Facebook ведущий Владимир Журавлев.

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