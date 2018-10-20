УПЦ КП: титул Филарета включает Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сокращенная форма титула звучит: "Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины"

Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата утвердил полную и сокращенные формы титула своего предстоятеля.

Согласно решению от 20 октября, полный титул предстоятеля УПЦ КП звучит так: "Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева - матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит".

Сокращенная форма - "Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины".

Кроме того, архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий (Зоря) заявил, что Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры на Украине находятся в их подчинении.

"Лавры Печерская и Почаевская давно являются ставропигией Киевского престола по соборным решениям еще 1991 и 1993 годов", написал в Facebook Зоря.

Глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в своем комментарии BBC News Украина относительно этого решения заявил: "Больные на голову люди из палаты 35. В соседней из ними палате Наполеон".

Он добавил: "Как еще можно воспринимать людей, которые сами себя представляют тем, кем они не являются, да еще и других пытаются в этом убедить".

Титул для межцерковного общения

При этом синод также постановил, что в отношениях с другими поместными православными церквями допустимой формой титула предстоятеля УПЦ КП является: "Блаженнейший Архиепископ (имя), Митрополит Киевский и всея Руси-Украины" и производные от него.

Именно так подписался глава УПЦ КП под письмом к Вселенскому патриарху, в котором поблагодарил за недавние решения по Украине.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 1 октября Вселенский патриархат снял анафему с Филарета

Напомним, на архиерейском соборе, состоявшемся в 1992 году в Харькове, на тот момент митрополит Киевский и всея Украины Филарет по обвинению в раскольничестве был отстранён от власти и лишен сана митрополита.

Тогда Филарет подал апелляцию на это решение в Синод Вселенского патриархата, который имеет полномочия своего рода апелляционной инстанции в православии.

В 1997 году Собор РПЦ даже издал специальный "Акт об отлучении от церкви монаха Филарета".

Филарет обжаловал и это решение, дополнив свою предыдущую апелляцию во Вселенский патриархат.

11 октября Синод Вселенского патриархата лишил юридической силы указ о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал непризнанных лидеров православных церквей в Украине.

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