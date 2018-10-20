Украинец пытался вывезти в Польшу 900 бланков паспортов СССР
Гражданин Украины пытался вывезти в Польшу более 900 паспортных бланков СССР, ордена, медали и документы к ним, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
По информации пограничников, житель Черновицкой области следовал за границу через пункт пропуска "Краковец".
Во время пограничного контроля, в его автомобиле правоохранители обнаружили коробки с орденами, медалями, документами к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой.
- Белорус хотел вывезти из Украины 90 кг оленьих рогов в бензобаке
- ГПСУ: украинка пыталась вывезти в Россию ствол от мушкета 1657 года
Все найденные вещи были изъяты, мужчину передали полиции.
Решение о квалификации действий задержанного, а также относительно предметов, которые он перевозил через границу Украины, будут принимать правоохранители.
9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла законы, осуждающие коммунистический режим, а также запрещающие использование и распространение его символики.
Под запрет подпадают памятники, изображения, лозунги и цитаты советских руководителей, названия городов, улиц и предприятий, связанные с ними и тому подобное.
В то же время запрет не распространяется на объекты для коллекционирования и музейные экспонаты с советской символикой.