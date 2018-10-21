Трамп заявил о планах выйти из ракетного договора с Россией

Копірайт зображення AFP Image caption Трамп рассказал о намерении администрации выйти из Договора РСМД в Неваде, куда прилетел на предвыборный митинг

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан в декабре 1987 года во время визита президента Михаила Горбачева в Вашингтон.

Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что Россия нарушает ДРСМД. "Они нарушают его в течение многих лет, - сказал он во время предвыборного митинга в Неваде. - И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие".

США будут развивать оружие, на которое накладывает ограничения договор, если Россия и Китай не согласятся не делать этого, сказал Трамп и добавил: "Но если Россия делает это и если Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо".

Официально Москва пока не прокомментировала заявление Трампа. Источник в МИД России на условиях анонимности заявил Интерфаксу, что США многие годы шли на слом договора, "намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу". "Главный мотив - мечта об однополярном мире. Сбудется? Нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уведомит российское руководство о намерении Вашингтона выйти из договора во время визита в Москву, который начнется в понедельник.

Как писала газета New York Times, Болтон сообщит президенту России Владимиру Путину, что США планируют выйти из договора.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключал, что Болтон может встретиться с Путиным.

"Они нарушают его много лет"

США еще со времен предыдущей администрации Барака Обамы обвиняет Россию в несоблюдении договора.

Россия неоднократно отвергала эти обвинения и выдвигала встречные претензии к США, связанные с размещением элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе.

"Мы оставались в рамках соглашения и соблюдали его, а вот Россия, к сожалению, не соблюдает соглашение. Так что мы расторгнем это соглашение и выйдем из него", - цитирует агентство AFP слова Трампа, выступавшего на митинге в штате Невада.

"Россия нарушила соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел с ними переговоры и не вышел. А мы не дадим им нарушать ядерное соглашение, брать и создавать оружие, которое нам создавать нельзя", - также сказал Трамп.

Копірайт зображення AFP Image caption Президенты СССР и США подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года

Что предусматривает договор РСМД

Договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный президентами Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне, стал основой для ликвидации сотен тактических ядерных боеприпасов.

Под сокращение попали ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 километров.

К маю 1991 года договор был полностью выполнен. В СССР ликвидировали 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, в США - 859.

США считают, что новые российские крылатые ракеты, способные нести ядерные заряды, нарушают этот договор. Россия это отрицает.

Другие существующие ядерные державы - в том числе Китай - не подписывали РСМД.

Помимо США и постсоветской России положения договора выполняли ряд стран Восточной Европы и бывших советских республик, пока эти государства не уничтожили все доставшиеся им запасы ракет средней и малой дальности, способных нести ядерные боезаряды.

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