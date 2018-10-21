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Игрок "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 400 мячей в пяти сильнейших европейских лигах.

В пятерку сильнейших футбольных лиг Европы входят чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. На протяжении своей карьеры 33-летний Роналду успел поиграть в трех из них.

Свой юбилейный - 400-й - гол Роналду забил в матче девятого тура итальянской Серии А, в котором "Ювентус" сыграл вничью с "Дженоа". Матч завершился со счетом 1:1.

Для португальца этот гол - уже пятый в итальянском чемпионате. До этого он забил 84 мяча в Англии, когда выступал за "Манчестер Юнайтед", и еще 311 - в испанском первенстве, играя за мадридский "Реал".

Всего во всех трех этих лигах Роналду сыграл 497 матчей.

400 голов - это пока лучший показатель в рейтинге результативности игроков лучших европейских чемпионатов.

Второе место в этом списке занимает аргентинец Лионель Месси, которого Роналду опережает на 10 мячей. В субботу, 20 октября, в матче между "Барселоной" и "Севильей" Месси забил свой 390-й гол.

Сложные времена для Роналду

Несмотря на выдающиеся спортивные достижения Роналду, в последнее время СМИ чаще обсуждают скандал вокруг португальского футболиста.

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В конце сентября немецкое издание Der Spiegel опубликовало историю американки Кэтрин Майорга, которая обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, якобы случившемся девять лет назад.

По словам женщины, в июне 2009 года она вместе с подружкой пошла в один из ночных клубов в Лас-Вегасе, где и встретила футболиста.

Чуть позже, говорит Майорга, они отправились на вечеринку в пентхаус Роналду, где он якобы и занялся с ней сексом против ее воли.

В начале октября 2018 года полиция США заявила, что возобновляет расследование этого дела. В 2009 году американские правоохранители уже получали жалобу от Кэтрин Майорга, однако впоследствии дело закрыли по просьбе самой женщины.

"Глубокую обеспокоенность" обвинениями в адрес футболиста также выразили компании Nike и EA Sports, которые имеют миллионные рекламные контракты с Роналду.

Сам Криштиану все обвинения в свой адрес отрицает.

"Они хотят разрекламировать себя, используя мое имя. Это вполне нормально, - заявлял Роналду. - Моя чистая совесть позволит мне спокойно ждать результатов любых расследований".

Адвокаты футболиста обещали подать в суд на издание Der Spiegel, которое первым опубликовало ложную, по мнению юристов, информацию.

Кристиан Шертц, адвокат футболиста, говорит, что информация, обнародованная в Der Spiegel - "откровенно незаконна".

Он также добавил, что будет добиваться для своего клиента выплаты компенсации за моральный ущерб.

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