Расистский скандал на борту Ryanair: что произошло?
Бюджетного авиаперевозчика Ryanair подвергли резкой критике за то, что экипаж одного из его самолетов не снял с рейса пассажира, допустившего расистские оскорбления в адрес пожилой темнокожей женщины.
Инцидент, произошедший на борту самолета, следовавшего 19 октября из Барселоны в британский аэропорт Станстед, записал на видео один из пассажиров и выложил в соцсети.
Пользователи соцсетей считают, что Ryanair должен был снять инициатора конфликта с рейса, и угрожают теперь бойкотировать авиакомпанию.
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В Ryanair заявили, что больше не потерпят подобного поведения. О случившемся сообщили полиции графства Эссекс, где находится аэропорт Станстед.
Агрессия и образы
В видеоролике, который в Facebook посмотрели более 1,8 млн раз, мужчина в возрасте набрасывается с бранью на пожилую женщину, выкрикивая расистские оскорбления и угрожая вытолкнуть ее на другое кресло.
Услышав, что женщина отвечает ему по-английски с ямайским акцентом, он кричит на женщину: "Не говори со мной на иностранном языке, ты, тупая, уродливая корова".
Дочь женщины, которая переехала в Великобританию с Ямайки в 1960 году, рассказала в интервью Huffington Post, что у ее 77-летней матери - артрит, поэтому она не могла быстро подвинуться, чтобы освободить мужчине проход к его креслу.
"Я понимаю, что если бы так вела себя я или любой другой темнокожий человек, то сразу бы вызвали полицию, и меня бы сняли с рейса. Мама очень расстроена тем, что произошло", - сказала она.
Сидевший рядом пассажир Дэвид Лоуренс снял часть произошедшего на телефон.
Он сказал в интервью BBC Radio 5 Live: "Все было, как всегда, мы готовились к взлету.
Но тут в самолет вошел человек, прошел к своему креслу и стал очень грубо нападать на женщину, сидевшую у прохода".
"Это привлекло мое внимание, так как он говорил громко и очень агрессивно. Он начал кричать на женщину "Прочь с дороги!", "Подвинь ноги!" и так далее", - рассказывает Лоуренс.
По словам Лоуренса, сначала никто из членов экипажа не подошел к участникам конфликта. Затем подошла дочь женщины, которая сидела в другой части самолета, и началась громкая перепалка.
"Он толкнул женщину и полез на свое место", - рассказал Лоуренс, добавив, что дальнейшие события есть на видео.
Работник авиакомпании Ryanair сказал инициатору конфликта: "Не будьте таким грубым, вам нужно успокоиться".
В результате, вместо того, чтобы высадить из самолета или хотя бы пересадить пассажира, оскорбившего свою соседку, работники авиакомпании попросили пересесть саму женщину.
В комментарии Ryanair службе BBC говорится: "Мы придерживаемся строгих правил в отношении таких пассажиров и не потерпим такого поведения. Мы проанализируем произошедшее. Пассажирам, которые допускают столь оскорбительное поведение, будет запрещено путешествовать самолетами нашей авиакомпании".
Полиция графства Эссекс заявила, что подобные инциденты рассматриваются очень серьезно, и подтвердила, что расследует этот инцидент с авиакомпанией и властью Испании.