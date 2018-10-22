Расистский скандал на борту Ryanair: что произошло?

Копірайт зображення FACEBOOK/DAVID LAWRENCE Image caption Инцидент снял на видео сидевший рядом пассажир Дэвид Лоуренс

Бюджетного авиаперевозчика Ryanair подвергли резкой критике за то, что экипаж одного из его самолетов не снял с рейса пассажира, допустившего расистские оскорбления в адрес пожилой темнокожей женщины.

Инцидент, произошедший на борту самолета, следовавшего 19 октября из Барселоны в британский аэропорт Станстед, записал на видео один из пассажиров и выложил в соцсети.

Пользователи соцсетей считают, что Ryanair должен был снять инициатора конфликта с рейса, и угрожают теперь бойкотировать авиакомпанию.

В Ryanair заявили, что больше не потерпят подобного поведения. О случившемся сообщили полиции графства Эссекс, где находится аэропорт Станстед.

Агрессия и образы

В видеоролике, который в Facebook посмотрели более 1,8 млн раз, мужчина в возрасте набрасывается с бранью на пожилую женщину, выкрикивая расистские оскорбления и угрожая вытолкнуть ее на другое кресло.

Услышав, что женщина отвечает ему по-английски с ямайским акцентом, он кричит на женщину: "Не говори со мной на иностранном языке, ты, тупая, уродливая корова".

Дочь женщины, которая переехала в Великобританию с Ямайки в 1960 году, рассказала в интервью Huffington Post, что у ее 77-летней матери - артрит, поэтому она не могла быстро подвинуться, чтобы освободить мужчине проход к его креслу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего по маршруту из Испании в Великобританию

"Я понимаю, что если бы так вела себя я или любой другой темнокожий человек, то сразу бы вызвали полицию, и меня бы сняли с рейса. Мама очень расстроена тем, что произошло", - сказала она.

Сидевший рядом пассажир Дэвид Лоуренс снял часть произошедшего на телефон.

Он сказал в интервью BBC Radio 5 Live: "Все было, как всегда, мы готовились к взлету.

Но тут в самолет вошел человек, прошел к своему креслу и стал очень грубо нападать на женщину, сидевшую у прохода".

"Это привлекло мое внимание, так как он говорил громко и очень агрессивно. Он начал кричать на женщину "Прочь с дороги!", "Подвинь ноги!" и так далее", - рассказывает Лоуренс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Авиакомпания заявила, что проанализирует инцидент, а пассажиру запретят путешествовать ее самолетами

По словам Лоуренса, сначала никто из членов экипажа не подошел к участникам конфликта. Затем подошла дочь женщины, которая сидела в другой части самолета, и началась громкая перепалка.

"Он толкнул женщину и полез на свое место", - рассказал Лоуренс, добавив, что дальнейшие события есть на видео.

Работник авиакомпании Ryanair сказал инициатору конфликта: "Не будьте таким грубым, вам нужно успокоиться".

В результате, вместо того, чтобы высадить из самолета или хотя бы пересадить пассажира, оскорбившего свою соседку, работники авиакомпании попросили пересесть саму женщину.

В комментарии Ryanair службе BBC говорится: "Мы придерживаемся строгих правил в отношении таких пассажиров и не потерпим такого поведения. Мы проанализируем произошедшее. Пассажирам, которые допускают столь оскорбительное поведение, будет запрещено путешествовать самолетами нашей авиакомпании".

Полиция графства Эссекс заявила, что подобные инциденты рассматриваются очень серьезно, и подтвердила, что расследует этот инцидент с авиакомпанией и властью Испании.

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