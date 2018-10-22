Зимнее время-2018: когда переведут часы в Украине и будет ли это в последний раз

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В этом году Украина перейдет на зимнее время в ночь с 27 на 28 октября. Это может стать последним переходом на зимнее время для украинцев.

Традиционно переход на новый режим дня происходит в последнее воскресенье октября в 4:00 утра.

Стрелки часов переводят на один час назад.

Переход на зимнее время в октябре делается с целью застать как можно больше дневного света в период, когда ночи становятся длиннее, а дни короче.

Дополнительный аргумент перехода на летнее и зимнее время - экономия электроэнергии на искусственном освещении.

Как адаптироваться?

Несмотря на то, что зимнее время позволит украинцам спать на час дольше, изменение режима - все равно стресс для организма.

В первые дни специалисты советуют не планировать важных дел и избегать сильных нагрузок, чтобы привыкнуть к переводу часов.

Особенно осторожными следует быть водителям и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Почему Украина может вскоре отказаться от перевода часов?

В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР.

Периодически в стране поднимали вопрос об отказе от перевода часов, но так и не отказались.

Однако в 2018 году эта перспектива стала реальностью.

А все потому, что летом в Евросоюзе всерьез заговорили о необходимости полностью перейти на летнее время.

Опрос, который проводился в ЕС, показал, что 80% из 4,6 млн респондентов призвали отменить переход на зимнее и летнее время.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что миллионы в ЕС верят, что "в будущем летнее время должно быть круглый год, и это так и произойдет"

В сентябре Еврокомиссия официально предложила постановить, что последний переход на летнее время состоится 31 марта 2019 года.

Если же отдельные страны-члены захотят жить не по летнему, а по зимнему времени, они смогут в последний раз перевести часы 27 октября 2019 года.

После этого сезонный перевод часов в ЕС прекратится.

Предложение еще должны утвердить Европарламент и правительства стран-членов ЕС, но не позднее марта 2019 года.

В украинском правительстве BBC News Украина уже заверили - если Евросоюз откажется от перевода часов, то Украина вслед за ним тоже может принять такое решение.

В Минэкономразвития считают, что порядок исчисления времени в Украине должен быть оптимальным и согласованным с международной практикой.

Там также добавили, что аргументы об экономии электроэнергии от перевода часов сейчас экономически необоснованны.

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