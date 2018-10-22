Зимнее время-2018: когда переведут часы в Украине и будет ли это в последний раз
В этом году Украина перейдет на зимнее время в ночь с 27 на 28 октября. Это может стать последним переходом на зимнее время для украинцев.
Традиционно переход на новый режим дня происходит в последнее воскресенье октября в 4:00 утра.
Стрелки часов переводят на один час назад.
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Переход на зимнее время в октябре делается с целью застать как можно больше дневного света в период, когда ночи становятся длиннее, а дни короче.
Дополнительный аргумент перехода на летнее и зимнее время - экономия электроэнергии на искусственном освещении.
Как адаптироваться?
Несмотря на то, что зимнее время позволит украинцам спать на час дольше, изменение режима - все равно стресс для организма.
В первые дни специалисты советуют не планировать важных дел и избегать сильных нагрузок, чтобы привыкнуть к переводу часов.
Особенно осторожными следует быть водителям и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Почему Украина может вскоре отказаться от перевода часов?
В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР.
Периодически в стране поднимали вопрос об отказе от перевода часов, но так и не отказались.
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Однако в 2018 году эта перспектива стала реальностью.
А все потому, что летом в Евросоюзе всерьез заговорили о необходимости полностью перейти на летнее время.
Опрос, который проводился в ЕС, показал, что 80% из 4,6 млн респондентов призвали отменить переход на зимнее и летнее время.
В сентябре Еврокомиссия официально предложила постановить, что последний переход на летнее время состоится 31 марта 2019 года.
Если же отдельные страны-члены захотят жить не по летнему, а по зимнему времени, они смогут в последний раз перевести часы 27 октября 2019 года.
После этого сезонный перевод часов в ЕС прекратится.
Предложение еще должны утвердить Европарламент и правительства стран-членов ЕС, но не позднее марта 2019 года.
В украинском правительстве BBC News Украина уже заверили - если Евросоюз откажется от перевода часов, то Украина вслед за ним тоже может принять такое решение.
В Минэкономразвития считают, что порядок исчисления времени в Украине должен быть оптимальным и согласованным с международной практикой.
Там также добавили, что аргументы об экономии электроэнергии от перевода часов сейчас экономически необоснованны.