Как Кремль "завербовал Нагорного" - версия СБУ

Копірайт зображення UNIAN Image caption По данным следствия, Нагорный должен был создать в Украине партию для отстаивания пророссийских интересов

"Мне нужно создать новую политическую силу. Для этого я должен встретиться и с Трампом, и с Путиным" - такой амбициозный план преподносит в своей аудиозаписи лицо, которое СБУ идентифицирует как украинского бизнесмена и общественного деятеля, бывшего мужа Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного.

В понедельник Служба безопасности провела брифинг, на котором представила рассекреченные материалы следствия по этому поводу.

Нагорного арестовали в Киеве в начале октября по подозрению в государственной измене и мошенничестве.

Начальник управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк сообщил, что Тимофей Нагорный сначала встретился в столице Украины с российским бизнесменом, которому предлагал помочь решить проблемы с законом в России за 1 млн евро.

При этом украинский бизнесмен обещал решить вопрос через генпрокурора России Юрия Чайку, а посредником якобы должен был выступить сын экс-генпрокурора Украины Артем Пшонка.

Сам Нагорный ранее все обвинения против себя опровергал.

Через тюрьму - в "агенты Кремля"?

СБУ продемонстрировала аудио- и видеозаписи, на которых, по версии ведомства, Нагорный рассказывает, как его завербовали спецслужбы РФ.

По словам мужчины, его задержали на Марше мира в Москве и продержали в тюрьме пять суток.

"На Марше мира арестовали в центре Москвы, сажают на Тверской суд, они даже не говорят, сколько мне дают и куда везут. Везут на метро "Полежаевская", ул. Мневники, 6, никогда не забуду этот адрес, там где находится эта тюрьма", - сказал подозреваемый на видео.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Финансировать партию якобы планировали через бывших чиновников Николая Азарова и Андрея Клюева

По словам мужчины на записи, ему поставили задачу создать в Украине новую политическую силу.

"Я сказал, политическую силу за полгода до выборов только объявляй", - так говорит человек на аудио.

В идеале - это сделать вторым языком русский, у них мечта такая, Янукович им обещал, но не сделал мужчина на аудиозаписи, которого идентифицируют как Нагорного, СБУ

По словам подозреваемого на аудио, за последний год он ездил в Россию четыре или пять раз, регулярное общение со спецслужбами и представителями власти России ведет с 2013 года.

"Я и в администрации (президента РФ) был, и в Госдуме, и на Лубянке был", - сказал мужчина в записи.

По версии на записи, финансировать партию якобы должны были через бывших украинских чиновников Николая Азарова и Андрея Клюева.

Мечты Москвы в отношении Украины

СБУ идентифицировала подозреваемого как Нагорного. Он в обмен на "всестороннюю" поддержку России должен был достичь определенных политических целей в Украине.

"Первый пункт - внеблоковый статус", - говорит Нагорный на записи. "Украина если и пойдет в ЕС, то пойдет вместе с Россией".

"Невступление, конечно, в НАТО, это важно и пытаться там дистанцироваться от грантов, не брать бабки у америкосов", - очерчивает задачи человек на аудиозаписи.

Рассказывает он и о мечтах Российской власти: "В идеале - это сделать вторым языком русский, у них мечта такая, Янукович им обещал, но не сделал".

Как создать партию?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для успешного запуска новой партии Нагорный планировал встретиться с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

Планы для запуска политической силы у подозреваемого были амбициозными. "Мне нужно создать новую политическую силу. Для этого я должен встретиться и с Трампом, и с Путиным, это первая задача в этом разделе".

Плюс нужно провести пять-шесть маленьких мероприятий и одно большое массовое мероприятие.

Планировалось такое мероприятие на День студента, 17 ноября во Дворце спорта.

"Вбухать туда 300-400 тысяч долларов, собрать всех студентов, сделать им дискотеку, сделать им пару звезд".

Суд первой инстанции избрал Тимофею Нагорному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 528 тысяч грн.

Прокуратура подала апелляцию и требует держать Тимофея Нагорного под стражей.

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