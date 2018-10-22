Как Кремль "завербовал Нагорного" - версия СБУ
"Мне нужно создать новую политическую силу. Для этого я должен встретиться и с Трампом, и с Путиным" - такой амбициозный план преподносит в своей аудиозаписи лицо, которое СБУ идентифицирует как украинского бизнесмена и общественного деятеля, бывшего мужа Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного.
В понедельник Служба безопасности провела брифинг, на котором представила рассекреченные материалы следствия по этому поводу.
Нагорного арестовали в Киеве в начале октября по подозрению в государственной измене и мошенничестве.
Начальник управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк сообщил, что Тимофей Нагорный сначала встретился в столице Украины с российским бизнесменом, которому предлагал помочь решить проблемы с законом в России за 1 млн евро.
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При этом украинский бизнесмен обещал решить вопрос через генпрокурора России Юрия Чайку, а посредником якобы должен был выступить сын экс-генпрокурора Украины Артем Пшонка.
Сам Нагорный ранее все обвинения против себя опровергал.
Через тюрьму - в "агенты Кремля"?
СБУ продемонстрировала аудио- и видеозаписи, на которых, по версии ведомства, Нагорный рассказывает, как его завербовали спецслужбы РФ.
По словам мужчины, его задержали на Марше мира в Москве и продержали в тюрьме пять суток.
"На Марше мира арестовали в центре Москвы, сажают на Тверской суд, они даже не говорят, сколько мне дают и куда везут. Везут на метро "Полежаевская", ул. Мневники, 6, никогда не забуду этот адрес, там где находится эта тюрьма", - сказал подозреваемый на видео.
По словам мужчины на записи, ему поставили задачу создать в Украине новую политическую силу.
"Я сказал, политическую силу за полгода до выборов только объявляй", - так говорит человек на аудио.
По словам подозреваемого на аудио, за последний год он ездил в Россию четыре или пять раз, регулярное общение со спецслужбами и представителями власти России ведет с 2013 года.
"Я и в администрации (президента РФ) был, и в Госдуме, и на Лубянке был", - сказал мужчина в записи.
По версии на записи, финансировать партию якобы должны были через бывших украинских чиновников Николая Азарова и Андрея Клюева.
Мечты Москвы в отношении Украины
СБУ идентифицировала подозреваемого как Нагорного. Он в обмен на "всестороннюю" поддержку России должен был достичь определенных политических целей в Украине.
"Первый пункт - внеблоковый статус", - говорит Нагорный на записи. "Украина если и пойдет в ЕС, то пойдет вместе с Россией".
"Невступление, конечно, в НАТО, это важно и пытаться там дистанцироваться от грантов, не брать бабки у америкосов", - очерчивает задачи человек на аудиозаписи.
Рассказывает он и о мечтах Российской власти: "В идеале - это сделать вторым языком русский, у них мечта такая, Янукович им обещал, но не сделал".
Как создать партию?
Планы для запуска политической силы у подозреваемого были амбициозными. "Мне нужно создать новую политическую силу. Для этого я должен встретиться и с Трампом, и с Путиным, это первая задача в этом разделе".
Плюс нужно провести пять-шесть маленьких мероприятий и одно большое массовое мероприятие.
Планировалось такое мероприятие на День студента, 17 ноября во Дворце спорта.
"Вбухать туда 300-400 тысяч долларов, собрать всех студентов, сделать им дискотеку, сделать им пару звезд".
Суд первой инстанции избрал Тимофею Нагорному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 528 тысяч грн.
Прокуратура подала апелляцию и требует держать Тимофея Нагорного под стражей.