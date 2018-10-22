Советник по нацбезопасности США Болтон прибыл в Москву: что будет обсуждаться?

Копірайт зображення Reuters Image caption Считается, что Джон Болтон выступает за выход из договора о вооружении

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон находится в Москве для переговоров после того, как Россия негативно восприняла новости, что США планируют выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Президент Дональд Трамп заявил, что Россия нарушила этот договор, а США хотят выйти из него.

По сообщениям, именно Болтон является ключевым сторонником выхода из соглашения.

В России он планировал встретиться с высшими должностными лицами. Теперь он может провести переговоры и с самим президентом Владимиром Путиным.

Кремль заявил, что выход США из договора сделает мир более опасным местом, а также предупредил, что будет принимать меры для поддержания баланса ядерных сил.

"Нам нужно услышать объяснения американской стороны", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Отмена договора заставляет Россию принять меры для собственной безопасности", - добавил он.

Мнение Горбачева

Копірайт зображення REUTERS AND EPA Image caption Горбачев ставит под сомнение идеи Трампа

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что план президента США нивелирует усилия, направленные на достижение ядерного разоружения.

Горбачев, который в 1987 году подписал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с президентом США Рональдом Рейганом, поставил под сомнение продуманность идеи нынешнего президента США.

Германия первой среди американских союзников раскритиковала этот ход. Министр иностранных дел Хейко Маас призвал Вашингтон рассмотреть последствия как для Европы, так и для будущих попыток достичь разоружения.

Договор запретил ракеты наземного базирования среднего радиуса действия с диапазоном от 500 до 5500 км.

Копірайт зображення AFP Image caption Горбачев и Рейган подписали Договор в 1987 году

Документ подписали в конце "холодной войны", за последние пять десятилетий США и СССР, а позже Россия подписали еще ряд соглашений, направленных на ограничение своих ядерных арсеналов.

Что сказал Трамп?

Президент Трамп заявил, что США не позволят России "выйти и производить оружие в то время, как нам это не разрешено".

"Я не знаю, почему президент (Барак Обама) не вел об этом переговоров или не вышел (из договора)", - заявил Дональд Трамп после митинга в штате Невада.

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В 2014 году президент Обама обвинил Россию в нарушении условий договора после того, как она якобы испытала крылатую ракету наземного базирования.

Считается, что тогда президент США решил не отказываться от договора под давлением европейских лидеров, которые заявили, что такой шаг может снова запустить гонку вооружений.

Что ответила Россия?

"Это был бы очень опасный шаг, который, я уверен, не только не поймет международное сообщество, но и вызовет серьезное осуждение", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Этот договор "является важным для международной безопасности и безопасности в сфере ядерного оружия, для поддержания стратегической стабильности", - заявил он российскому информационному агентству ТАСС.

Он сообщил также "РИА Новости", что если США будут продолжать вести себя "неуклюже и грубо" и отказываться от международных соглашений, "тогда у нас не будет другого выбора, кроме как принять ответные меры, включая привлечение военной техники".

"Но мы не хотели бы доходить до этого", - добавил он.

Нарушила ли Россия договор?

США настаивают, что россияне, нарушив это соглашение, разработали новую ракету среднего радиуса "Новатор 9M729".

Копірайт зображення Getty Images Image caption При президентстве Джорджа Буша США вышли из Договора об ограничении системы противоракетной обороны

Она позволила бы России в кратчайшие сроки нанести удар по странам НАТО.

Россия мало что сообщила о своей новой ракете, сказав лишь, что ракета нарушает договор. Аналитики говорят, что Россия считает такое оружие дешевой альтернативой традиционному вооружению.

New York Times сообщила в пятницу, что США рассматривают вопрос о выходе из договора, чтобы противостоять расширению военного присутствия Китая в западной части Тихого океана.

Китай не подписал соглашение, позволяющее ему разрабатывать ракеты среднего радиуса действия без ограничений.

В последний раз, когда США вышли из большого договора о вооружении, это было в 2002 году, когда президент Джордж Буш вышел из Договора об ограничении системы противоракетной обороны, запрещающего вооружение, предназначенное для борьбы с баллистическими ядерными ракетами.

План его администрации по развертыванию противоракетного щита в Европе обеспокоил Кремль, и администрация Обамы его отменила в 2009 году.

Что такое Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

Подписанный США и СССР в 1987 году договор запретил все ядерные и неядерные ракеты малого и среднего радиуса действия, кроме ракет, которые запускают с поверхности воды.

США тогда были обеспокоены развертыванием советской ракетной системы "Пионер" (РСД-10) и ответили на это, разместив в Европе ракеты "Першинг" и "Круз", что вызвало масштабные протесты.

К 1991 году уничтожили почти 2700 ракет. Обе страны получили разрешение инспектировать ракетные установки друг друга.

В 2007 году российский президент Владимир Путин заявил, что этот договор больше не служит российским интересам. Это заявление прозвучало после того, как США вышли из Договора об ограничении системы противоракетной обороны в 2002 году.

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