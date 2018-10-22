В Киев идет снег: когда его ждать
В столице на 24-25 октября синоптики прогнозируют порывы ветра, дожди и, возможно, мокрый снег, говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Власти столицы со ссылкой на Украинский гидрометцентр предупреждают о резком изменении погодных условий.
В частности, ожидаются дожди и порывы ветра до 15-20 м/с.
В Киевской области 25 октября ожидается дождь, местами - с мокрым снегом.
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КГГА напоминает также правила безопасности на случай ухудшения погодных условий и ветра:
- Все окна в домах плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу
- Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии
- Избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций просит оповещать экстренные службы по телефонам 101 или 103 в случае падения деревьев или веток, травмирования людей.
КГГА добавляет, что в выходные в столице потеплеет - появится солнце, а температура воздуха поднимется до 14-19 градусов тепла.