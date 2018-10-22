Путин приказал ввести экономические санкции против Украины

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Президент России Владимир Путин одобрил введение новых экономических санкций против Украины.

Об этом говорится в его указе от 22 октября.

Согласно документу, "специальные экономические меры" введут из-за "недружественных действий Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Путин также поручил российскому правительству составить списки физических и юридических лиц, в отношении которых будут применять "специальные экономические меры".

Кроме того, российское правительство должно определить, какие именно меры будут вводить против фигурантов санкционного списка.

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