Южная и Северная Кореи уберут оружие с общей границы

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Северная и Южная Корея договорились убрать оружие и караульные посты из Панмунджома, так называемого "города перемирия", который расположен на границе двух стран.

Эта территория также известна как Объединенная зона безопасности и является единственным местом вдоль границы, где военные двух Корей стоят друг напротив друга.

Их хотят убрать, чтобы ослабить напряжение между двумя странами.

В начале этого месяца военные обеих стран начали убирать более 800 тысяч мин, которые спрятаны вдоль границы.

"Две Кореи и командование Организации Объединенных Наций под руководством Соединенных Штатов договорились принять меры для того, чтобы убрать огнестрельное оружие и военных из Объединенной зоны безопасности до 25 октября. В течение следующих двух дней стороны проведут совместную проверку", - объявило южнокорейское министерство обороны в Сеуле.

В заявлении также говорится о том, что операция по разминированию Объединенной зоны безопасности завершена.

Переговоры, состоявшиеся в понедельник, стали уже вторыми для трехсторонней комиссии, состоящей из двух Корей и Командования ООН, которое осуществляет контроль за делами в Демилитаризованной зоне (ДМЗ) после окончания боевых действий во время Корейской войны 1950-53 годов.

Город используют как место встречи, и лидеры двух Корей встречались там уже дважды в этом году.

Отношения между Севером и Югом, которые все еще технически находятся в состоянии войны, значительно улучшились в последние месяцы.

В прошлом месяце Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в Пхеньяне провели переговоры о ядерном разоружении и перспективах официального прекращения корейской войны.

Напомним, Южная Корея, КНДР и представители командования ООН провели трехсторонние закрытые переговоры о разоружении персонала в пограничном пункте Пханмунджом на Корейском полуострове.

Они состоялись после исторических переговоров между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. В июне этого года во время встречи в Сингапуре лидеры согласились работать над тем, чтобы постепенно убрать ядерное оружие с Корейского полуострова.

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