В Китае открылся самый длинный в мире мост над морем. Почему он особенный?

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Китай строил этот мост с 2009 года

Президент Китая Си Цзиньпин официально открыл самый длинный в мире мост над морем через девять лет после начала его строительства.

Вместе с дорогами, которые ведут к мосту, его длина составляет 55 км. Мост соединяет Гонконг с Макао и материковым китайским городом Чжухай.

Строительство обошлось в около 20 миллиардов долларов. Завершение работ несколько раз откладывали.

Сооружение омрачено проблемами с безопасностью и окружающей средой: при ведении строительных работ, по официальным данным, погибли не менее 18 рабочих.

Президент Ци прибыл на официальную церемонию открытия в город Чжухай во вторник, 23 октября, вместе с лидерами Гонконга и Макао.

Движение по мосту начнется в среду, 24 октября.

Почему он особенный?

Мост Гонконг - Чжухай - Макао - проект, состоящий из серии мостов и подводных тоннелей, которые пересекают дельту Жемчужной реки, а также подъездных эстакад и пунктов пропуска.

Мосты и тоннели проекта соединяют между собой Гонконг, Чжухай и Макао - крупнейшие города региона.

Мостовой переход, который должен противостоять землетрясениям и тайфунам, был возведен с использованием 400 тысяч тонн стали - этого количества хватило бы на 60 Эйфелевых башен.

Длина основной части моста составляет 29,6 км, включая 6,7-километровый подводный туннель, 22,9-километровый главный мост и три секции вантовых мостов с пролетами длиной от 280 до 460 метров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Один из двух искусственных островов многомиллиардного проекта

Почему построили мост?

Строительство моста - часть плана Китая по созданию "Области большого залива" - амбициозного плана по экономическому развитию, который должен соединить Гонконг, Макао и девять других городов на юге Китая.

Сейчас на этой территории проживают 68 миллионов человек.

Мост в форме латинской буквы "Y" позволил сократить время в пути между Гонконгом и Чжухаем с трех часов до 30 минут.

Все ли смогут ездить по мосту?

Нет. Те, кто хотят воспользоваться мостом, должны получить специальное разрешение, которое выдается по системе квот. Для всех транспортных средств проезд платный.

Мост не обслуживается общественным транспортом, поэтому здесь появятся частные маршрутные автобусы. Также нет железнодорожного сообщения.

Власти сначала рассчитывали, что мост ежедневно будут пересекать примерно 9200 транспортных средств. Впоследствии чиновники снизили ожидания после того, как в регионе построили новые транспортные сети.

Что о мосте говорят люди?

Проект претерпел немало критики.

Местные СМИ обозвали его "мостом смерти". По меньшей мере девять рабочих погибли при ведении строительных работ в Гонконге. Власти сообщили китайской службе BBC News, что еще девять погибли на материковой стороне.

При возведении сотни рабочих были травмированы.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption При возведении моста погибли не менее 18 рабочих

Также возникли опасения относительно воздействия на окружающую среду.

Экологические активисты говорят, что проект нанес вред морским жителям в этой местности, в частности пострадал очень редкий китайский белый дельфин.

Количество дельфинов, которых видели в водах Гонконга, за последние десять лет снизилось с 148 до 47, и сейчас в водах близ моста их нет, утверждает гонконгское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Проект нанес непоправимый ущерб морю, - рассказала заместитель директора по вопросам сохранения океанов WWF Саманта Ли. - Я боюсь, что их число никогда больше не вырастет".

Копірайт зображення AFP Image caption После сооружения моста увидеть в близлежащих водах китайского дельфина практически невозможно, говорят экологи

Окупятся ли затраты?

Строительство моста вместе с соединительными дорогами и искусственными островами обошлось в 20 миллиардов долларов. Только на возведение основного моста потратили 6,92 млрд долларов.

Китайские власти говорят, что мост принесет экономике до 10 триллионов юаней (1,44 трлн долларов), но в Гонконге в этом сомневаются.

"Я также не понимаю, как мост сможет окупить стоимость эксплуатации, если им будут пользоваться не так много машин", - рассказала гонконгский политик китайской службе BBC News Таня Чан.

"Я убеждена, что мы никогда не отобьем стоимость его сооружения", - добавила она.

По подсчетам китайской службы BBC News, благодаря плате за проезд мост будет приносить лишь около 86 млн долларов ежегодно.

Треть прибыли пойдет на техническое обслуживание сооружения.

Критики называют мост ненужным и слишком дорогим проектом, который не гарантирует экономической выгоды.

Другие говорят, что основная цель моста - символическая, ведь таким образом Гонконг физически присоединили к материковому Китаю.

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