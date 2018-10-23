В Черном море нашли древнее судно в идеальном состоянии

Копірайт зображення Black Sea MAP/EEF Expeditions Image caption Судно затонуло около четырех веков назад

Археологи нашли на дне Черного моря корабль, который, по их мнению, пролежал под водой более 2400 лет.

Исследователи из Британии и Болгарии считают, что найденный корабль длиной 23 метра - древнегреческое торговое судно.

Его мачта, штурвал и другие части прекрасно сохранились на глубине чуть более 2 км.

Этому способствовала нехватка кислорода на такой глубине, благодаря чему органические материалы могут храниться тысячи лет, говорят археологи.

"Я никогда не думал, что такое возможно - корабль остался нетронутым, пролежав под толщей воды в 2 километра", - рассказал профессор Джон Адамс, руководитель проекта подводной археологии Черного моря (MAP), члены которого обнаружили судно.

"Это изменит наше представление о кораблестроении и судоходстве древнего мира", - заявил профессор Адамс.

Корабль, как у Одиссея

Археологи считают, что затонувший корабль был торговым судном. Ранее такое судно можно было увидеть только на древних греческих вазах, например на "Вазе сирен", хранящейся в Британском музее.

Копірайт зображення Photo12/UIG via Getty Images Image caption Корабль, похожий на найденный, можно увидеть на древних вазах в музеях

На этой вазе, датируемой тем же периодом, что и найденный корабль, изображено похожее судно Одиссея.

На вазе герой поэмы Гомера изображен привязанным к мачте корабля, чтобы устоять перед песнями сирен.

Небольшой обломок судна, взятый на углеродный анализ Университетом Саутгемптона, показал, что возраст корабля датируется 400 годом до н. е.

Таким образом, было доказано, что это самый старый известный человечеству затонувший корабль, который остался в нетронутом состоянии, говорят исследователи.

Археологи не намерены поднимать судно на поверхность.

Команда, состоящая из болгарских и британских морских археологов и ученых, обнаружила в общей сложности более затонувших 60 кораблей во время своего трехлетнего проекта по исследованию глубин Черного моря.

Среди находок проекта - казацкие корабли XVII века, римские торговые суда и корабль классического периода.

За три года команда исследовала 2 тысячи кв. км морского дна, используя современное оборудование, которое раньше применяли только нефтегазовые компании.

Проект, команда которого состоит из морских археологов и ученых из Британии, Болгарии, Швеции, США и Греции, имеет целью исследовать изменение уровня моря в древние времена.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram