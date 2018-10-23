Лоукост SkyUp запустил продажу билетов. Куда он будет летать?

Копірайт зображення Skyup/Facebook

Украинская авиакомпания SkyUp начала продажу билетов на регулярные рейсы.

На сайте лоукоста можно забронировать авиабилеты в Попрад - от 987 грн, а также в Тбилиси, Барселону и Софию - от 1508 грн.

По следующим направлениям новый лоукост начнет летать с декабря.

В начале октября стало известно, что SkyUp получила право летать в 28 стран Европы.

До этого авиакомпания выполняла только чартерные рейсы.

Первый коммерческий рейс перевозчик осуществил 21 мая из киевского аэропорта Киева имени Сикорского в Хургаду.

Копірайт зображення Skyup/Facebook

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил ранее ВВС News Украина, что SkyUp будет выполнять также внутренние регулярные рейсы по направлениям: Киев - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Одесса.

Флот этой авиакомпании будет состоять из четырех самолетов. С 2019 года компания планирует использовать уже шесть бортов, а затем - 12.

SkyUp была зарегистрирована в июне 2016 года в Киеве. Она является частной авиакомпанией, государственные средства для ее создания не используются.

Главный акционер - ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор Join UP! Ее руководителем стал известный авиационный эксперт Евгений Хайнацкий.

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