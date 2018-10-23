В музее Библии пять свитков Мертвого моря оказались фальшивкой

Копірайт зображення EPA

В музее Библии в Вашингтоне пять свитков Мертвого моря, которые считались самыми ценными артефактами музея, оказались фальшивкой.

Немецкие исследователи обнаружили в свитках "характеристики, несовместимые с древним происхождением". Артефакты больше не будут выставлять в музее.

Частный музей Библии, основателем которого является Стив Грин, открыли в 2017 году. В нем представлена одна из самый больших мировых коллекций библейских артефактов. Тогда стоимость его создания оценили примерно в 500 миллионов долларов.

Свитки содержат в себе уникальную информацию о жизни ранних христиан, отрывки из Евангелия и оригинальные сюжеты из древнееврейской мифологии.

Впервые рукописи обнаружили в 1947 году в Кумранской пещере и других пещерах Иудейской пустыни. Всего археологи нашли около 900 манускриптов и 50 тысяч фрагментов в 11 пещерах.

Большая часть их них хранится в Храме Книги в Иерусалиме.

"Стремление к прозрачности"

Анализ рукописей был проведен после того, ученые, которые изучают свитки Мертвого моря, сошлись в мнении, что большая часть фрагментов, находящихся в частных коллекциях, являются подделками.

Главный куратор музея Джеффри Клох рассказал, что надеялся, что "тесты покажут другие результаты".

Однако добавил: "Это возможность научить публику тому, насколько важно проверять подлинность редких библейских артефактов, показать насколько сложным является процесс их тестирования, а также возможность для нас продемонстрировать, насколько мы стремимся к прозрачности в своей работе".

Это не первый спорный момент, связанный с владельцами музея.

В прошлом году компания Грина Hobby Lobby заплатила штраф в размере 3 миллиона долларов и вернула тысячи артефактов после того, как министерство юстиции США обвинило ее в контрабанде исторических ценностей из Ирана.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram