В центре Киева автокран протаранил 18 авто: есть пострадавшие
- 23 октября 2018
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В центре Киева три человека и 18 легковых автомобилей пострадали в результате наезда автокрана, сообщает столичная полиция.
Инцидент произошел на бульваре Леси Украины.
По словам водителя автокрана, у грузовика отказали тормоза. Эту информацию в ходе следствия полиция обещает проверить.
На фото полиции видно, как автокран буквально смял несколько авто.
Никто из пострадавших серьезных травм не получил.
Три человека получили телесные повреждения, двум из них оказали медицинскую помощь на месте ДТП.