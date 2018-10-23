В центре Киева автокран протаранил 18 авто: есть пострадавшие

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В центре Киева три человека и 18 легковых автомобилей пострадали в результате наезда автокрана, сообщает столичная полиция.

Инцидент произошел на бульваре Леси Украины.

По словам водителя автокрана, у грузовика отказали тормоза. Эту информацию в ходе следствия полиция обещает проверить.

На фото полиции видно, как автокран буквально смял несколько авто.

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Никто из пострадавших серьезных травм не получил.

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Три человека получили телесные повреждения, двум из них оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

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