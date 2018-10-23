Эрдоган: убийство журналиста Хашогги было спланировано заранее
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что убийство знаменитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги было спланировано заранее.
Об этом он рассказал во время своего обращения к Парламенту 23 октября.
Эрдоган заявил, что Турция собрала достаточно доказательств того, что журналиста стал жертвой "дикого" убийства, спланированного заранее.
Президент Турции назвал признание Саудовской Аравией факта убийства в консульстве важным шагом и призвал привлечь всех причастных к ответственности.
Турецкие власти ранее заявляли, что располагают доказательствами, свидетельствующими о том, что Хашогги убили в консульстве 2 октября.
Саудовская Аравия сначала отрицала убийство, однако впоследствии признала, что журналист погиб во время драки.
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Президент Турции призвал Саудовскую Аравию ответить, где находится тело журналиста и кто отдал приказ о его убийстве.
Он также призвал судить 15 саудовских агентов, прибывших в Стамбул в день убийства в Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал рассказать "голую правду" об убийстве журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Президент Турции сделал заявление одновременно с началом форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде, который называют "Давос в пустыне".
Из-за инцидента с журналистом десятки бизнесменов и правительств отказались участвовать в мероприятии.
Главы многих государств мира осудили убийство журналиста Washington Post и требуют тщательного расследования.
Президент США Дональд Трамп считает версию Саудовской Аравии правдоподобной. Он заявил изданию USA Today, что, по его мнению, убийство произошло из-за того, что "замысел пошел не по плану".
Что ранее заявляла Турция?
Турецкие власти считают, что Хашогги, известного критика руководства Саудовской Аравии, убила команда саудовских агентов вскоре после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии, куда он пришел взять справку о разводе около трех недель назад.
Правоохранители утверждают, что располагают аудио- и видеозаписями, доказывающими их обвинения. Турецкие СМИ, близкие к правительству, писали об ужасных подробностях убийства - например, что журналиста не допрашивали, ему ввели наркотик и начали расчленять его тело, пока он был еще жив.
В прессе также появилась информация о том, что за несколько часов до исчезновения Хашогги в Турции из Саудовской Аравии прибыли 15 саудовских агентов. Как пишут турецкие СМИ, именно они расчленили журналиста пилой.
Турецкая полиция провела обыск помещения консульства и резиденции консула Саудовской Аравии, а также в лесу вблизи, куда вероятно увезли тело.
В понедельник турецкие правоохранители нашли на подземной парковке в Стамбуле автомобиль, принадлежащий саудовскому консульстве. Турецкие СМИ также обнародовали видео с камер наблюдения, на котором, как утверждается, сотрудники консульства курят документы через день после исчезновения Хашогги.
Телеканал CNN также обнародовал видео, на котором, как отмечается, саудовский агент выходит из помещения консульства в одежде Хашогги накладной бородой и в очках в день убийства журналиста.
Версия Саудовской Аравии
Сначала саудовские власти заявляли, что Хашогги покинул консульство в тот же день, когда вошел в него - 2 октября, и больше они ничего не знают.
19 октября они признали, что журналист мертв, но сказали, что он умер в "кулачной драке".
22 октября они признали, что Хашогги был убит, но высшее руководство страны якобы не было в курсе "несанкционированной операции".
"Люди, которые сделали это, действовали за рамками своих полномочий, - заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр американскому телеканалу Fox News. - Очевидно, произошла ужасная ошибка, и попытки скрыть ее только усугубили ситуацию". По словам министра, власти Саудовской Аравии не знают, где тело Хашогги.
По его словам, Саудовская Аравия не знает, где находится тело.
В рамках расследования задержаны 18 саудовских подданных, сообщил генпрокурор страны.
Саудовская Аравия заявила, что в ходе собственного расследования арестовала 18 человек и что двое помощников наследного принца Мохаммеда бин Салмана сняты со своих постов. Под руководством принца создана комиссия по реформированию спецслужб.