Отравленное детское питание: немца приговорили к 12,5 годам

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В Германии мужчину, который подкладывал в супермаркеты отравленную еду, в том числе детское питание, приговорили к 12,5 годам тюрьмы.

54-летний мужчина признался в том, что поместил банки с отравленной едой на полки супермаркетов, а затем шантажировал руководство магазинов - требовал, чтобы ему заплатили деньги в обмен на информацию о том, какие именно продукты были отравлены.

О преступлении стало известно еще в прошлом году. Объектом злоумышленника стали супермаркеты города Фридрихсхафен на юге Германии.

Банки с отравленной едой содержали этиленгликоль. Это токсичное вещество без запаха, способное привести к смерти человека.

Немецкое издание Deutsche Welle пишет, что следы этиленгликоля нашли сразу в нескольких продуктах в количествах, "достаточных для того, чтобы обвинить человека в покушении на убийство".

Во время судебного заседания, состоявшегося в городе Равенсбург во вторник, обвиняемый признал, что рассылал в сети супермаркетов электронные письма с угрозами.

Мужчина писал, что отравленная пища окажется в супермаркетах по всей Европе, если ему не заплатят 13 млн долларов.

При этом адвокат мужчины отрицал, что его клиент имел намерения кого-то убить.

Обвиняемый также заявил, что страдает от эмоционально нестабильного расстройства личности. По его словам, в момент совершения преступления он употреблял алкоголь и обезболивающее.

Такая попытка оправдания не сработала: психиатр, которого привлекли к делу, пришел к выводу, что мужчина осознавал свои действия и может нести за них ответственность.

В прошлом году историю об отравлении детского питания широко обсуждали в СМИ.

В немецкой прокуратуре назвали "удачей" тот факт, что из-за действий преступника не пострадал ни один ребенок.

У мужчины есть неделя на то, чтобы подать апелляцию и обжаловать решение суда.

Клубника с иглами в Австралии

Похожий скандал в этом году произошел в Австралии. В сентябре стало известно, что в местных магазинах продается клубника, внутри которой покупатели находили металлические иглы.

Некоторые покупатели также сообщали об острых предметах, которые они находили внутри яблок и бананов.

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Первые иглы в клубнике нашли в австралийском штате Квинсленд. Впоследствии ягоды с иглами стали попадаться и жителям других штатов. В целом поступило около 100 сообщений об иглах во фруктах.

Впоследствии полиция задержала первого подозреваемого по делу: им оказался подросток, который, по версии полиции, подкладывал иглы во фрукты "ради забавы".

Однако на этом расследование не закончилось: власти продолжают поиск виновных и обещают выплатить награду в размере 100 тыс. долларов каждому, кто сможет предоставить ценную информацию о злоумышленниках.

Ситуация стала серьезной проблемой для компаний, занимающихся выращиванием и продажей клубники. Из-за нежелания австралийцев покупать эти ягоды клубника портилась, и производители вынуждены были ликвидировать крупные партии товара.

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