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Кажется, эпоха DVD подходит к концу: сеть магазинов John Lewis, один из крупнейших ритейлеров Великобритании, объявила, что вскоре прекратит продавать плееры, которые когда-то можно было увидеть рядом с почти каждым телевизором.

В John Lewis говорят, что уже вскоре найти DVD-плееры в их магазинах будет невозможно: компания продает остатки последних партий устройств, а новые закупать не будет.

Продажи DVD-плееров упали на 40% - это связывают с тем, что все большее количество людей просматривает фильмы на стримингових сервисах вроде Netflix и Amazon.

При этом John Lewis пока не отказывается от продажи Blu-ray-плееров, которые также могут читать DVD-диски.

Джилл Хинд, эксперт по телевидению в компании Enders Analysis, говорит, что решение "избавиться" от DVD-плееров обусловлено желанием компании предлагать покупателям более современные продукты.

Цены на DVD-плееры упали до 26 долларов - примерно столько эти устройства сейчас стоят в британских супермаркетах.

Меньшие компании, такие как Argos, продолжат торговать DVD-плеерами, однако для John Lewis прибыли от их реализации стали слишком незначительными.

Копірайт зображення Getty Images Image caption John Lewis - один из крупнейших ритейлеров в Великобритании. Компания была основана еще в 1864 году

Хотя рынок онлайн-видеопросмотра растет и в прошлом году составил ⅘ всего видеорынка, DVD все еще пользуются популярностью.

Так, с момента выхода фильма Кристофера Нолана "Дюнкерк" было продано около 640 тыс. копий ленты на DVD и Blu-ray. Диснеевского фильма "Красавица и чудовище" - 1,5 млн копий.

Представители John Lewis говорят, что DVD-плееры - не единственные устройства, которые постепенно уходят в прошлое.

Так же уменьшается популярность настольных будильников. Поскольку вместо них все больше людей использует смартфоны, продажи будильников упали на 16%.

В компании говорят, что сократят их ассортимент на треть.

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