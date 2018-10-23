NASA обнаружило в Антарктике прямоугольный айсберг

Копірайт зображення NASA Image caption Айсберг недавно откололся от ледникового шельфа

NASA обнародовало удивительное фото прямоугольного айсберга, дрейфующего в море Уэдделла в Антарктиде.

Американское космическое агентство отметило, что острые углы и подобная поверхность объекта означают, что он лишь недавно откололся от шельфа льда.

"Ребра" объекта все еще острые, так как их пока не стерли океанские волны.

Фото было сделано на прошлой неделе учеными с исследовательского самолета NASA.

Такие объекты известны и даже имеют название - столообразные айсберги.

Они - плоские и длинные, образуются после отделения от ледовых шельфов.

Келли Брунт, гляциолог в NASA и университете Мэриленда, сказала, что образование такого айсберга чем-то напоминает то, как ломается слишком длинный ноготь.

"В результате они часто имеют правильные геометрические формы", - говорит она.

"Что делает необычным именно этот айсберг, так это то, что он выглядит почти как квадрат", - добавила Келли Брунт.

Этот айсберг откололся от ледника Ларсен C на Антарктическом полуострове.

По фотографии сложно судить о реальных размерах айсберга, но эксперты говорят, что его диагональ - больше 1,6 км.

И, как и у всех айсбергов, часть, которая видна на поверхности - это лишь небольшая его часть. В данном случае - около 10%.

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