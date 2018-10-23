Советник по нацбезопасности США: Трамп будет рад встретиться с Путиным в Париже

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советник Трампа сказал, что готов ответить на вопросы Путина, но заметил, что "оливковую ветвь с собой не привез"

Президент США Дональд Трамп будет рад встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Париже, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Москву.

Визит проходит на фоне заявления Дональда Трампа о планах США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Перед встречей с Путиным Болтон сказал BBC, что не видит угрозы в ожидаемом выходе США из договора, подписанного в 1987 году.

Российский президент начал встречу с общей критики в адрес Вашингтона. "Для нас, честно скажу, иногда удивительно, видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными", - сказал Путин.

"Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается", - добавил он.

С другой стороны, Путин предложил "продолжить прямой диалог" с Трампом на полях международных саммитов, которые состоятся в ближайшее время. "Ну, например, в Париже. Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах", - пояснил он.

На это Болтон ответил, что Трампу "будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили". По его словам, несмотря на те различия, которые существуют между США и Россией, "очень полезно встречаться" и находить точки соприкосновения.

11 ноября в Париже пройдут мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Путин и Трамп - в числе лидеров зарубежных государств, приглашенных на торжества.

На встрече с Болтоном Путин также заявил, что хотел бы поговорить с ним не только как с советником Трампа, но и как со специалистом в области разоружения и контроля над вооружениями. Болтон сказал, что готов ответить на вопросы Путина, но заметил, что "оливковую ветвь с собой не привез", цитирует его Интерфакс.

Болтон - ВВС: "Риторика перегрета"

В воскресенье президент США заявлял, что Россия нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Россия нарушила соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел с ними переговоры и не вышел. А мы не дадим им нарушать ядерное соглашение, брать и создавать оружие, которое нам создавать нельзя", - заявил Трамп.

Заявление Трампа вызвало международный резонанс и волну критики. Однако в беседе с ВВС Болтон отметил, что не видит в этом никаких угроз.

Отвечая на вопрос корреспондента ВВС Сары Рейнсфорд, есть ли риск возвращения гонки вооружений и не считает ли он это опасным шагом, советник Трампа ответил: "Я считаю, что риторика перегрета".

Копірайт зображення EPA Image caption Во вторник утром Болтон обсудил вопрос выхода США из договора с министром обороны России Сергеем Шойгу

Болтон напомнил, что он приезжал в Москву почти 17 лет назад в период выхода США из договора по ПРО. "Мы слышали много подобных заявлений, но мы вышли (из договора. - Ред.), и сейчас мы более безопасная страна, чем тогда", - отметил он.

На вопрос, как российское руководство реагирует на намерения США выйти из ДРСМД, советник президента США ответил: "Мы обсуждали (этот вопрос. - Ред.), и, как я и говорил, министр обороны Шойгу понимает, что в глобальном контексте это двусторонний договор времен холодной войны, но технологии изменились, геостратегическая реальность изменилась, и нам нужно иметь это в виду".

В чем суть Договора?

Копірайт зображення AFP Image caption Президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года

Соглашение о ракетах средней и меньшей дальности, подписанное президентами Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне, стало основой для ликвидации сотен ядерных боезарядов.

Под сокращение попали ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 километров.

К маю 1991 года договор был полностью выполнен. В СССР ликвидировали 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, в США - 859.

США считают, что новые российские крылатые ракеты, способные нести ядерные заряды, нарушают этот договор. Россия это отрицает.

Другие существующие ядерные державы - в том числе Китай - не подписывали РСМД.

Помимо США и постсоветской России положения договора выполняли ряд стран Восточной Европы и бывших советских республик, пока эти государства не уничтожили все доставшиеся им запасы ракет средней и меньшей дальности, способных нести ядерные боезаряды.

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