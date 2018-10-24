В парижской квартире нашли львенка

Копірайт зображення PA Image caption Правоохранители предупреждают, что держать диких животных дома опасно

В Париже арестовали 30-летнего мужчину после того, как в квартире на окраине Парижа нашли львенка.

В полицию сообщили, что подозреваемый пытался продать маленькую львицу, которой всего шесть недель, за 10 тыс. евро, пишут французские СМИ.

Правоохранители обнаружили мужчину, который прятался в шкафу дома у соседа во вторник, 23 октября. Животное нашли на детской кровати.

Львенок чувствует себя хорошо. Его собираются передать специалистам по защите диких животных.

Подозреваемый ранее имел судимости за кражи, сообщает Le Parisien.

Правоохранители не впервые находят больших кошек, содержащихся нелегально.

В 2017 году полиция нашла изможденного львенка в пустой парижской квартире. Мужчина, который удерживал животное, любил делать с ним селфи.

Эта история получила счастливое зокончание в августе этого года, когда львенок переехал в заповедник в Южной Африке.

В начале этого месяца бегун в Нидерландах обнаружил львенка, которого оставили в клетке посреди поля.

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