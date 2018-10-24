"Худшая в истории попытка замести следы": у Трампа обещают ответить за смерть Хашогги

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Президент США Дональд Трамп назвал "худшим сокрытием следов в истории" попытку Саудовской Аравии скрыть убийство журналиста Джамаля Хашогги.

"У них изначально была очень плохая идея. Ее плохо исполнили, а попытка замести следы была худшей в истории", - заявил Трамп.

Президент добавил, что "кто бы ни придумал эту идею, у него сейчас большие проблемы".

Ранее стало известно, что США отзывают визы 21 чиновника Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Трамп "не рад ситуации".

"Это не будет последнее слово со стороны США в этом деле. Соединенные Штаты не допускают подобных жестоких действий, чтобы через насилие заставить молчать журналиста Хашогги", - сказал он.

Помпео также пообещал, что США изучат ситуацию через собственные источники, в том числе роль в преступлении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

По его словам, Госдеп работает с Министерством финансов на предмет возможного применения санкций.

Убийство Хашогги: основные версии

Турецкие власти считают, что Хашогги, известного критика руководства Саудовской Аравии, убила команда саудовских агентов вскоре после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии, куда он пришел взять справку о разводе около трех недель назад.

Правоохранители утверждают, что располагают аудио- и видеозаписями, доказывающими их обвинения. Турецкие СМИ, близкие к правительству, писали об ужасных подробностях убийства - например, что журналиста не допрашивали, ему ввели наркотик и начали расчленять его тело, пока он был еще жив.

В прессе также появилась информация о том, что за несколько часов до исчезновения Хашогги в Турции из Саудовской Аравии прибыли 15 саудовских агентов. Как пишут турецкие СМИ, именно они расчленили журналиста пилой.

Что говорили саудовцы

Сначала саудовские власти заявляли, что Хашогги покинул консульство в тот же день, когда вошел в него - 2 октября, и больше они ничего не знают.

19 октября они согласились с тем, что журналист мертв, но сказали, что он умер в "кулачной драке".

22 октября они признали, что Хашогги был убит, но высшее руководство страны якобы не было в курсе "несанкционированной операции".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогги было спланировано за много дней.

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