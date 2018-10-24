Горе-грабители дважды возвращались за деньгами, но ocтaлиcь бeз дoбычи

Image caption Шестеро злоумышленников заходят в магазин ...

Банда грабителей заходит в магазин. Владелец просит их вернуться позже, когда у него будет больше денег, и когда они возвращаются ...

Все это похоже на шутку, но для владельца магазина электронных сигарет в Бельгии это была страшная реальность.

Шестеро неизвестных днем вошли в магазин Дидье в пригороде Шарлеруа, намереваясь ограбить его.

Продавец сказал им вернуться в конце дня, когда он сможет дать им больше денег. В результате, горе-грабители оказались в руках правосудия.

"Это напоминало комедию, - рассказал он BBC по телефону. - Их теперь называют худшими грабителями Бельгии".

Владелец магазина заявил, что в течение 14 долгих минут он пытался подружиться с ворами.

"Они немного потолкали меня, - сказал Дидье. - Я не дал им ничего, но сказал, что если они вернутся позже, то соберу две или три тысячи евро".

Банда "купилась" на его блеф, и ушла.

"Когда я вызвал полицию, там не верили, что грабители вернутся".

Но в 17:30 они действительно вернулись, за час до закрытия магазина. Дидье рассказал местным СМИ, что он увидел одного из грабителей в дверях и сказал ему, что еще не время закрытия.

Когда мужчины вернулись в третий раз, в 18:30, полицейские уже спрятались в задней части магазина и были готовы их задержать.

В общей сложности правоохранители задержали пять мужчин, в том числе одного несовершеннолетнего.

Киоски по продаже е-сигарет - под ударом

В сентябре другой грабитель также пытался ограбить магазин электронных сигарет в американском штате Колорадо.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Грабитель сначал потерял пистолет, а потом лишился брюк

План этого грабителя не сработал, поскольку в самом начале своей "операции" он уронил пистолет, а потом чуть не потерял брюки.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram