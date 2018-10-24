В Риме под фанами российского ЦСКА обрушился эскалатор: пострадали украинцы

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В Риме на станции метро Repubblica обрушился эскалатор. Пострадали 30 человек, в том числе болельщики московского футбольного клуба ЦСКА, сообщили в посольстве России в Италии.

Российские информационные агентства уточняют со ссылкой на представителя посольства, что всего было госпитализировано 15 болельщиков, но пятерых уже выписали.

Три человека получили особенно сильные травмы. Все они находятся в больнице "Умберто И".

Российские информационные агентства также сообщают, что среди пострадавших на эскалаторе было четверо граждан Украины. Им также оказали медицинскую помощь.

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Руководитель департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич подтвердил BBC News Украина эту информацию.

"Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одну из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы для жизни пострадавших", - отметил Кирилич.

Болельщики направлялись на Олимпийский стадион на матч ЦСКА с "Ромой".

Он уточнил, что на эскалаторе находились российские болельщики, направлявшиеся на Олимпийский стадион на матч ЦСКА с "Ромой".

Издание La Repubblica пишет, что в тяжелом состоянии находятся пять человек, один пострадавший лишился части стопы.

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По информации газеты, болельщики ЦСКА пели и прыгали на эскалаторе.

Фотографии с места происшествия опубликовала пожарная служба Рима на своей странице в Twitter.

На видео из социальных сетей видно, как эскалатор, на котором находится много пассажиров, движется вниз с большой скоростью, и люди начинают падать друг на друга.

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