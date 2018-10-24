В Киеве запретили продавать алкоголь в ночное время: новые правила
В Киеве вступил в силу запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00.
Соответствующее решение Киевсовета от 27 сентября было опубликовано в газете "Крещатик".
Отныне в столичных магазинах с 23:00 до 10:00 не будут продавать столовое вино, пиво (кроме безалкогольного), алкогольные и слабоалкогольные напитки.
В то же время указанный запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары, имеющие соответствующую лицензию.
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Городские власти рекомендуют Нацполиции и другим ответственным органам активизировать работу, чтобы проконтролировать выполнение этого решения, а также не допустить распитие алкоголя в общественных местах.
Если заведения, имеющие лицензию на продажу алкоголя, будут нарушать предписание, Киевсовет поручает ответственным органам рекомендовать лишать такие заведения лицензии.