В Киеве запретили продавать алкоголь в ночное время: новые правила

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В Киеве вступил в силу запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00.

Соответствующее решение Киевсовета от 27 сентября было опубликовано в газете "Крещатик".

Отныне в столичных магазинах с 23:00 до 10:00 не будут продавать столовое вино, пиво (кроме безалкогольного), алкогольные и слабоалкогольные напитки.

В то же время указанный запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары, имеющие соответствующую лицензию.

Городские власти рекомендуют Нацполиции и другим ответственным органам активизировать работу, чтобы проконтролировать выполнение этого решения, а также не допустить распитие алкоголя в общественных местах.

Если заведения, имеющие лицензию на продажу алкоголя, будут нарушать предписание, Киевсовет поручает ответственным органам рекомендовать лишать такие заведения лицензии.

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