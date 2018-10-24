Гройсман: до конца сезона цена на газ расти не будет

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Цена на газ для населения не будет повышаться до конца отопительного сезона 2018/2019. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Запланировано только одно повышение с 1 ноября, которое было согласовано ранее.

"Я слышал о том, что начинают сейчас говорить, что либо в этом году, либо в этом отопительном сезоне еще будет повышена цена газа в стране на 35%", - сказал премьер во время презентации отчета правительства за 9 месяцев 2018 года.

Он отверг такую информацию.

"Ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться на будет", - заверил Гройсман.

По его словам, программа субсидий должна помочь тем, кто не имеет средств на оплату коммуналки. Премьер добавил, что страна накопила достаточно газа в хранилищах для прохождения отопительного сезона.

Повышение с ноября

Правительство подняло цену на газ для населения с 1 ноября этого года на 23,5%.

Такое решение пришлось принять из-за требований МВФ, утверждают в Кабмине. Хотя это условие было четко зафиксирована в Меморандуме о сотрудничестве с Фондом в качестве обязательства Украины.

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"Более года мы вели переговоры с МВФ, чтобы снять с повестки дня вопрос повышения цены на газ для населения. Но, как мы все понимаем, не все в наших силах", - пояснил Гройсман на заседании правительства 19 октября.

Он добавил, что переговоры с МВФ начинались с цифры в 60%: "Но мы нашли другой подход, цены на газ с 1 ноября вырастут только на 23,5%".

До сегодняшнего времени тариф на газ для населения регулировало постановление правительства, в котором зафиксирована цена 6958 грн гривен за тысячу кубов. Ее приняли еще в марте 2017 года.

Постановлением предусматривалось, что уже с осени 2017 года будет установлена ​​новая цена на газ для населения, однако летом прошлого года правительство заявило, что оснований для повышения нет.

После этого правительство продлевало действие постановления.

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