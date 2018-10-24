Копірайт зображення AFP

Около 30 болельщиков футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате обрушения эскалатора на станции метро Repubblica в Риме. По одной из версий, причиной аварии стали действия самих фанатов, однако они настаивают, что это не так.

Инцидент произошел накануне около 19:00 по местному времени, когда болельщики направлялись на Олимпийский стадион в Риме на матч ЦСКА с "Ромой", который в итоге завершился поражением армейцев со счетом 0:3.

"Ночью были сделаны несколько операций, в настоящий момент проводятся еще две операции. Состояние пострадавших стабильное", - сказал Бурляй.

Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил, что среди пострадавших есть и украинские граждане - четверо из них были госпитализированы.

Прокуратура Рима и оператор столичного метро начали расследование происшедшего. Станция Repubblica временно закрыта, поезда проезжают ее без остановки.

Что случилось с эскалатором?

На видеозаписи, которая появилась в итальянских СМИ, видно, как эскалатор вдруг резко ускоряется, и столпившиеся на нем фанаты падают друг на друга.

На фотоснимках с места происшествия видно, что несколько нижних ступеней эскалатора полностью разрушены.

"Я только что видела сцену из Апокалипсиса. Один из работающих на спуск эскалаторов в одном метре от меня начал резко ускоряться, как будто он сошел с ума", - цитирует очевидца события газета Repubblica.

"Там было много людей, они прыгали сверху друг на друга. Эскалатор ускорился, и ребята не успевали выйти с него", - говорит другой очевидец.

Как отмечает Repubblica со ссылкой на правоохранительные органы, причиной аварии, скорее всего, стало поведение фанатов, многие из которых якобы танцевали и пели на ступенях эскалатора.

Глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Сальвини прокомментировал инцидент в довольно резкой форме.

"Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали", - сказал Сальвини в эфире радиостанции RTL.

В то же время российские болельщики настаивают, что никаких прыжков на эскалаторе не было. Болельщик, которому дозвонился российский комментатор Владимир Стогниенко, сказал, что они действительно пели на эскалаторе, но не прыгали.

Той же версии придерживаются и россияне, опрошенные итальянскими изданиями. "Никогда! Русские не прыгают", - сказал один из российских болельщиков изданию Corriere della Sera. "Не прыгали", - сказала еще одна находившаяся на эскалаторе россиянка информагентству ANSA.

Российское посольство в Риме также настаивает, что все госпитализированные болельщики были трезвы. Пострадавшие, которые отказались от госпитализации, но обратились в посольство, дипломатам также "показались трезвыми".

Эскалатор был новым

Сотрудник транспортной компании Atac рассказал изданию Messaggero, что эскалаторы в римском метро проходят ежемесячную тщательную проверку.

"Технический срок эксплуатации эскалатора - около 30 лет, а эскалатор на станции Repubblica относительно новый, ему менее 10 лет", - отмечает он.

Другой сотрудник компании рассказал изданию, что за 40 лет работы в общественном транспорте Рима он ни разу не видел подобных инцидентов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram