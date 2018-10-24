В США разыгран рекордный джекпот в $ 1,6 млрд
Рекордный джекпот в 1,6 миллиарда долларов разыгран в лотерее в Соединенных Штатах.
Это самая большая сумма выигрыша в истории американских лотерей, сообщили организаторы лотереи Mega Millions.
Счастливой оказалась комбинация 5, 28, 62, 65, 70 и "мега-шар" 7. Вероятность выигрыша составила 1 из 300 миллионов.
Известно, что выигрышный билет был продан в Южной Каролине. Если окажется, что выигрышные билеты приобрели несколько человек, сумму выигрыша разделят поровну между победителями.
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В ближайшее время организаторы лотереи будут выяснять, оказались ли победителями сразу несколько человек, и если да - то сколько именно.
Победитель сможет либо сразу забрать 913 миллионов долларов, либо 30 лет получать всю сумму по частям.
Также организаторы лотереи сообщили, что 36 человек выиграли второстепенный приз лотереи - 1 миллион долларов. Они разделят эту сумму между собой.
Крупнейшие джекпоты в США
- 1,58 миллиарда долларов во время розыгрыша лотереи Powerball. Сумму между собой разделили трое победителей из Калифорнии, Флориды и Теннесси;
- 758,7 миллиона долларов. Победительница Мэвис Ванчик из штата Массачусетс. По словам женщины, выигрышные номера она выбирала учитывая даты рождения своих близких;
- 656 миллионов долларов. Джекпот лотереи Mega Millions между собой разделили трое победителей;
- 648 миллионов долларов. Еще один джекпот Mega Millions, который был разыгран в 2013 году. Победители - женщина из штата Джорджия и мужчина из Калифорнии;
- 590,5 миллиона долларов. Джекпот сорвала 84-летняя жительница Флориды.