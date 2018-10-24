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Герцогиня Кембриджская Кейт на приеме в Букингемском дворце по случаю официального визита короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы предстала перед гостями в тиаре принцессы Дианы.

Герцогиня надела на прием голубое платье в пол от Alexander Mcqueen. На левой стороне груди была прикреплена желтая брошь с изображением юной королевы - подарок от Елизаветы Второй.

На гала-ужине королева Елизавета II выступила с речью и говорила о том, что Британия ждет "нового партнерства с Европой" после выхода из Евросоюза после "брексита".

Особо отметила королева прочные связи между Британией и Нидерландами.

Король Виллем-Александр ранее заметил, что его огорчает выход Британии из Евросоюза, но не стоит рассматривать "брексит" как прощание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Герцогиня Кейт в Кембриджской тиаре

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images Image caption Королева Максима, король Виллем-Александр, королева Елизавета II, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз

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