Герцогиня Кейт в тиаре принцессы Дианы
Герцогиня Кембриджская Кейт на приеме в Букингемском дворце по случаю официального визита короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы предстала перед гостями в тиаре принцессы Дианы.
Герцогиня надела на прием голубое платье в пол от Alexander Mcqueen. На левой стороне груди была прикреплена желтая брошь с изображением юной королевы - подарок от Елизаветы Второй.
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На гала-ужине королева Елизавета II выступила с речью и говорила о том, что Британия ждет "нового партнерства с Европой" после выхода из Евросоюза после "брексита".
Особо отметила королева прочные связи между Британией и Нидерландами.
Король Виллем-Александр ранее заметил, что его огорчает выход Британии из Евросоюза, но не стоит рассматривать "брексит" как прощание.
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