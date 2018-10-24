Кабмин рассказал, как вырастут тарифы на тепло и горячую воду
Тарифы на отопление и горячую воду могут вырасти на 16%, заявил министр социальной политики Андрей Рева.
После заседания правительства он сообщил журналистам, что повышение цены на газ вступит в силу 1 ноября, однако перерасчет тарифов на горячую воду и отопление состоится позже.
По его словам, новые тарифы могут ввести "не ранее 1 декабря".
Отвечая на вопрос, на сколько могут вырасти тарифы, чиновник сообщил свои расчеты по этому поводу.
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"Я не Национальная комиссия по регулированию коммунальных тарифов, но учитывая то, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду это тарифы на газ, по моим подсчетам это (повышение) должно быть 16%", - сказал Рева.
Он подчеркнул, что сейчас 4,2 миллиона украинских домохозяйств получают субсидию.
При этом 2,5 миллиона семей, получавших субсидии в прошлом году, подали заявки на их получение в этом отопительном сезоне.
Больше повышений не будет ... пока
Премьер-министр Владимир Гройсман в среду заявил, что после повышения цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября других повышений в текущем отопительном сезоне не будет.
Решение о повышении цены на газ пришлось принять из-за требований МВФ, утверждают в Кабмине, хотя это условие было четко зафиксировано в Меморандуме о сотрудничестве с Фондом в качестве обязательства Украины.
"Более года мы вели переговоры с МВФ, чтобы снять с повестки дня вопрос повышения цены на газ для населения. Но, как мы все понимаем, не все в наших силах", - пояснил Гройсман на заседании правительства 19 октября.
Он добавил, что переговоры с МВФ начинались с цифры в 60%: "Но мы нашли другой подход, цены на газ с 1 ноября вырастут только на 23,5%".
До сегодняшнего времени тариф на газ для населения регулировало постановление правительства, в котором зафиксирована цена 6 958 грн за тысячу кубов. Ее приняли еще в марте 2017 года.
Постановлением предусматривалось, что уже с осени 2017 года будет установлена новая цена на газ для населения, однако летом прошлого года правительство заявило, что оснований для повышения нет.
После этого правительство продлевало действие этого постановления.