$20 млн "Ощадбанка": прокуратура готовит представление на нардепа

Копірайт зображення УНИАН Image caption Народный депутат Станислав Березкин

Руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата, члена депутатской группы "Воля народа" Станислава Березкина.

Его подозревают в причастности к делу о хищении средств "Ощадбанка" на сумму в 20 млн долларов.

Во вторник, 23 октября, НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом, однако не уточняли, о ком именно идет речь.

Всего о подозрении сообщили десяти людям. Среди них - два действующих и один бывший сотрудник "Ощадбанка" и бывшие бенефициары группы компаний "Креатив".

В чем их обвиняют?

По версии НАБУ, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица "Креатива" в сговоре с должностными лицами из "Ощадбанка" подделали документы для получения кредита от государственного банка.

Когда средства были получены, тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за границу. А потом использовали, чтобы приобрести корпоративные права компаний, владевших ценной недвижимостью на берегу Черного моря.

В НАБУ говорят, что имеют доказательства, которые подтверждают: принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.

Таким образом с помощью коррупционной схемы со счетов "Ощадбанка" вывели 20 млн долларов - примерно 160 млн гривен по тогдашнему курсу.

Как заявили в антикоррупционной прокуратуре, народный депутат Березкин возглавлял эту схему, а корпоративные права, приобретенные за незаконно присвоенные средства, были распределены между его сыном, дочерью и бывшим бизнес-партнером.

"Сегодня, с целью привлечения всех лиц, вероятно причастных к указанным преступлениям, мною подписано и направлено генеральному прокурору Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Украины Березкина Станислава Семеновича", - написал в своем Facebook руководитель САП Назар Холодницкий.

Сам Березкин уже заявил, что ни он, ни его сын не имеют никакого отношения к озвученным обвинениям.

"Адвокаты сейчас разбираются с этим делом, со всем, что происходит, - заявил Березкин. - Ни я, ни члены моей семьи законов не нарушали и преступлений не совершали. Мы готовы отстаивать свою позицию и в Верховной Раде, и в суде. НАБУ часто делает громкие заявления, а дела до конца не доводит".

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Группа "Креатив" является одним из крупнейших переработчиков сельскохозяйственной продукции в Украине. Свою продукцию компания экспортирует в 20 стран мира.

До 2015 года агрохолдинг принадлежал Станиславу Березкину и Юрию Давыдову, однако впоследствии его выставили на продажу из-за долгов - в частности перед рядом украинских банков. В том же году компания сменила владельцев.

Общая сумма долга группы "Креатив" на тот момент оценивалась более чем в 600 млн долларов.

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