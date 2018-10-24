Клинтоны и Обама получили "взрывные устройства"

Копірайт зображення Getty Images

В посылках, адресованных бывшему кандидату в президенты США Хиллари Клинтон и бывшему президенту Бараку Обаме, обнаружены подозрительные предметы. Предположительно, это взрывные устройства, следует из сообщений Секретной службы США.

Согласно заявлению, первый пакет нашли вечером 23 октября. Его отправили на имя Клинтон.

"Рано утром 24 октября 2018 года, второй пакет, отправленный в резиденцию бывшего президента Барака Обамы, перехватили работники Секретной службы в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в заявлении.

Оба пакета изъяли до того, как их доставили адресатам.

New York Times сообщает, что первое устройство обнаружил техник, который просвечивает сканером почту, приходящую в дом Клинтонов.

ФБР в Нью-Йорке заявило, что они знают о подозрительных посылках и помогают в проведении расследования.

Не первая бомба в почте

Копірайт зображення Getty Images Image caption До этого взрывное устройство присылали в резиденцию Джорджа Сороса

Инцидент с посылками бывшим высокопоставленным чиновникам США произошел через два дня после того, как бомбу прислали в дом филантропа, либерала и финансиста Джорджа Сороса в пригороде Нью-Йорка.

Ранее Сорос поддерживал президентские предвыборные кампании Барака Обамы и Хиллари Клинтон и назвал президента США Дональда Трампа "самозванцем".

Он является большим меценатом Демократической партии США.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram