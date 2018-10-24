Вышел религиозный аналог Pokemon Go, где надо ловить святых

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Pokemon Go - одна из самых популярных мобильных игр последних лет: с 2016 года ее загрузили около 800 млн раз. Своим разработчикам она принесла более 2 миллиардов долларов.

Учитывая подобные цифры - вовсе не удивительно, что идею игры часто пытаются скопировать, чтобы повторить ее огромный успех. Однако последние новости многих могут удивить.

Follow JC Go! - это религиозная версия Pokemon Go, созданная при поддержке католической организации Fundación Ramón Pané.

Как и оригинальная мобильная игра, "Follow JC Go!" использует технологию дополненной реальности. Однако вместо покемонов игрокам придется ловить персонажей из Библии и святых.

Чтобы пройти игру, пользователям также необходимо будет правильно отвечать на вопросы, связанные с религией, - например, указать, кому именно принадлежит та или иная цитата из Библии.

Так, Моисей может спросить у игрока: "Мне ли принадлежит фраза "Боже мой, боже мой, почему ты меня оставил?". Если пользователь ответит правильно, Моисей присоединится к его команде.

Игроки также могут собирать воду, еду и "духовность" - эти характеристики обеспечивают хорошее состояние здоровья главного героя.

Кроме того, Follow JC Go! будет предлагать игрокам помолиться, когда те будут проходить мимо церкви или находиться в больнице. Программа также позволяет отправить реальные средства на благотворительность.

19 октября вышла испаноязычная версия Follow JC Gо!, а уже в ближайшие недели доступными станут версии на нескольких других языках.

Копірайт зображення FollowJCGo!

По словам разработчиков мобильного приложения, его оценил сам папа римский Франциск.

"Вы знаете, Франциск, конечно, не самый технологически продвинутый человек, но он был в восторге. Он прекрасно понял, в чем идея игры, и что именно мы пытались сделать: совместить технологии и религию", - говорит исполнительный директор Fundación Ramón Pané Рикардо Грзона.

Над разработкой Follow JC Go! работала команда из 43 человек: дизайнеры, теологи и историки церкви. По некоторым данным, на разработку потратили около 500 тыс. долларов.

В онлайн-магазине Google Store те пользователи, которые уже успели ознакомиться с игрой, оценили ее в 3,2 балла из пяти возможных.

Один из них написал: "Это лучшее приложение, которое я устанавливал". Другой пользователь остался разочарованным: "Я так хотел посжигать еретиков, но программа этого не позволяет".

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