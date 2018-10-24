Пожар на складах возле Ични полностью ликвидировали

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О ликвидации пожара на шестом арсенале Министерства обороны в Черниговской области объявили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Взрывы боеприпасов на территории складов возле пгт Дружба начались ночью 9 октября. Через станцию ​​Ичня временно прекратили движение поездов, автомобильный транспорт пускали в объезд. Воздушное пространство закрыли в радиусе 30 километров.

23 октября пожар был локализован.

Сегодня с 18:00 движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе восстанавливают.

"Жители могут возвращаться в свои дома", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

С 29 октября после завершения школьных каникул в учебные заведения смогут вернуться дети.

Воздушное пространство в радиусе 30 км также будет открыто с трех часов утра 25 октября.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин добавил, что спасатели продолжают работать на месте взрывов. Эксперты разминируют загрязненную территорию и восстанавливают поврежденные дома.

Почему начались взрывы?

Сообщения о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба (Ичнянский район, Черниговская обл.) поступили ночью 9 октября.

К ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены более тысячи человек и 212 единиц техники.

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Тогда из Ични и близлежащих поселков эвакуировали более 13 тыс. человек. Пострадавших и погибших от взрывов нет.

На ликвидацию последствий взрывов Кабинет Министров выделил 100 млн гривен.

Основной причиной взрывов следствие считает диверсионные действия.

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